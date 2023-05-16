Инфекционист: плохо обработанная свинина может вызывать трихинеллёз

Инфекционист Мескина: плохо обработанная свинина может вызывать трихинеллёз. В Красноярском крае впервые за 3 года выявили случай опаснейшего заболевания — трихинеллёза. Заболел семилетний мальчик, который поел шашлыка из некачественной свинины. Что такое трихинеллёз и как себя обезопасить от этой инфекции, объяснила врач-инфекционист Елена Мескина.

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Трихинеллёз — это опасное заболевание, которое вызывают личинки трихинеллы. Передаётся оно через мясо свинины. Личинки попадают в ЖКТ, а потом вместе с кровью разносятся по всему организму.

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Чаще всего они оседают в мышцах, в том числе в сердечной, отметила врач. Но вообще могут попасть и в любой другой орган — мозг, почки, глаза и т. д., вызывая воспаление.

Инфекция смертельно опасна. При этом бывали случаи, когда человек вылечивался, но личинка трихинеллы осталась внутри организма, окружённая оболочкой с кальцием. При попадании такой личинки в органы могут повредиться ткани, и это необратимый процесс, предупредила Мескина.

Симптомы трихинеллёза

Трихинеллёз может проявиться не сразу, а в течение 2 недель после заражения. Как правило, у больных наблюдается очень высокая температура, недомогание, гриппоподобное состояние и боли в мышцах.

Болезнь протекает крайне тяжело. Для уничтожения инфекции применяют непростые препараты. Чтобы облегчить побочные эффекты, лекарства могут вводить прямо в вену.

Как не заразиться трихинеллёзом

Инфекция передаётся через свиное мясо. В случае с российским школьником, например, причиной стал шашлык, который родители приготовили из мяса, купленного на стихийном рынке у неизвестного продавца.

Опасность представляет мясо из домашних хозяйств, качество и безопасность которого никто не проверяет. Если же владельцы частных хозяйств соблюдают санитарные правила, животные у них зарегистрированы, они проводят специальный контроль и исследования мяса, риск заразиться нулевой, отметила инфекционист.

При этом, даже если в мясе есть личинки трихинеллы, избежать заражения можно, если правильно обработать продукт — обжарить или хорошо проварить, посоветовала Мескина в разговоре с «Вечерней Москвой». А вот если есть свинину после плохой термической обработки — например, засоленное мясо или сало, — риск заражения увеличивается.