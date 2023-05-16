На что обращать внимание при выборе сыра

При выборе сыра нужно учитывать, что один и тот же вид продукта от разных производителей может сильно отличаться, рассказала Life представитель собственной торговой марки "Яндекс Лавки" Валерия Варяник.

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Эксперт отметила, что хороший сыр должен состоять из молока и закваски. При этом если в нем есть сухое молоко, пальмовое масло или краситель, это указывает не на самые лучшие вкусовые качества продукта.

"Обращайте внимание на цены. Чем сложнее производство сыра и дороже компоненты, например есть трюфель в составе, — тем выше цена продукта. На стоимость также может влиять наличие искусственных добавок — зачастую такие сыры дешевле аналогов, но они не дают яркого вкуса, как натуральный продукт", — отметила она.