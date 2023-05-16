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На что обращать внимание при выборе сыра

При выборе сыра нужно учитывать, что один и тот же вид продукта от разных производителей может сильно отличаться, рассказала Life представитель собственной торговой марки "Яндекс Лавки" Валерия Варяник.

На что обращать внимание при выборе сыра
© Газета.Ru

Эксперт отметила, что хороший сыр должен состоять из молока и закваски. При этом если в нем есть сухое молоко, пальмовое масло или краситель, это указывает не на самые лучшие вкусовые качества продукта.

"Обращайте внимание на цены. Чем сложнее производство сыра и дороже компоненты, например есть трюфель в составе, — тем выше цена продукта. На стоимость также может влиять наличие искусственных добавок — зачастую такие сыры дешевле аналогов, но они не дают яркого вкуса, как натуральный продукт", — отметила она.

Для тех кто хочет попробовать сыр как самостоятельный продукт, специалист рекомендует пармезан, блю чиз или бри. Для добавления его при приготовлении еды могут подойти более бюджетный сливочный или российский.

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