Каким должен быть идеальный завтрак

«Завтрак – он должен быть. Хорошо, если человек не пропускает первый приём пищи. Исследования показывают, что, если человек пропускает завтрак, либо завтрак у него очень поздний, то основная калорийность рациона приходится на вечернее время, а это повышенный риск вечернего переедания, что в дальнейшем может привести к набору лишнего веса», - отметила эксперт.