Каким должен быть идеальный завтрак
Кто-то его пропускает, кто-то не придаёт ему значения, а для кого-то завтрак – важнейший приём пищи в течение дня. Диетолог, ассистент научно–клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Андреевна Круглова рассказала RuNews24.ru о продуктовом наборе, который должен входить в идеальный завтрак, и разъяснила, как нужно правильно завтракать.
«Завтрак – он должен быть. Хорошо, если человек не пропускает первый приём пищи. Исследования показывают, что, если человек пропускает завтрак, либо завтрак у него очень поздний, то основная калорийность рациона приходится на вечернее время, а это повышенный риск вечернего переедания, что в дальнейшем может привести к набору лишнего веса», - отметила эксперт.
Как же должен выглядеть правильный и сбалансированный завтрак, который сможет зарядить вас энергией на целый день.
«Что касается идеального набора для завтрака. Во-первых, в него должны входить цельнозерновые продукты. В виде гарнира, каши, мюсли или хлеба. Во-вторых, завтрак должен включать и белковые продукты: йогурты, творог, сыр, яйца, рыба или кусочек птицы. И в-третьих, составной часть идеального завтрака должны стать овощи или фрукты. Плюс, стоит добавить растительные жиры. Это могут быть орешки, семечки или же растительные масла в салате или каше», - подчеркнула Круглова.