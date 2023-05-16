Диетолог назвала вред и пользу окрошки

«В окрошке лучше использовать больше овощей. Желательно, чтобы в блюде не было колбасы. Лучше заменить ее морепродуктами, к примеру, кальмаром, либо мясом или птицей. Бывает, что в окрошку нарезают картофель, а людям, имеющим метаболические проблемы, не всегда показан этот продукт», - сказала Королева.