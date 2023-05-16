$79.98+0.8887.16+1.08

Диетолог назвала вред и пользу окрошки

Колбасу в окрошке можно заменить кальмарами или курицей, сказала НСН Маргарита Королева.

Диетолог назвала вред и пользу окрошки
© nsn.fm

Профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, звездный диетолог Маргарита Королева в беседе с НСН заявила, что окрошку лучше готовить из овощей и отказаться от колбасы.

Гастроэнтеролог рассказал, кому нельзя есть окрошку

Средний чек на продукты для квасной окрошки в России вырос за год всего на 3% и составил почти 900 рублей. Больше всего подорожали огурцы, редис, квас и зеленый лук, сообщают «Известия».

«В окрошке лучше использовать больше овощей. Желательно, чтобы в блюде не было колбасы. Лучше заменить ее морепродуктами, к примеру, кальмаром, либо мясом или птицей. Бывает, что в окрошку нарезают картофель, а людям, имеющим метаболические проблемы, не всегда показан этот продукт», - сказала Королева.

Собеседница НСН поставила точку в вечном «споре» любителей окрошки про основу бульона – кефир или квас.

«Окрошку лучше делать на кефире, но при условии хорошей переносимости продукта. Дрожжи в составе кваса, а он не такой классический, как был раньше, могут вызвать вздутие кишечника и другие нюансы пищеварительной системы», - пояснила Королева.

Диетолог отметила, что окрошку следует съедать в течение 12 часов после приготовления.

«Окрошка – охлаждает организм, насыщает его, но это блюдо относится к скоропортящимся. В течение 12 часов ее лучше съесть, потому что испорченное блюдо может привести к отравлениям», - пояснила Королева.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий