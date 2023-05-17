Кроме кваса: что может стать "бульоном" для окрошки
Ни для кого не секрет, что окрошку можно приготовить не только на квасе. Однако не все его альтернативы широко известны.
"Рамблер" собрал несколько идей для тех, кто хочет видеть в роли "бульона" в летнем супе что-то новое.
Кефир
Самая привычная из "непривычных" основ для окрошки. Сочетается как с классическими продуктами для холодного супа, так и с менее традиционными ингредиентами. Так, в интернете множество вариаций окрошки на кефире: с рыбой, креветками, томатами и так далее.
Минеральная вода
Может исполнять роль "бульона" как сама по себе, так и в "дуэте" с кисломолочными продуктами, например с ряженкой. Сохранит газированность, свойственную квасу и кефиру, однако подчеркнет собственный вкус других ингредиентов, не перетягивая внимание на себя.
Сыворотка
С ней готовят и традиционную окрошку, и, например, вегетарианскую или даже веганскую. В качестве заправки в окрошке на сыворотке нередко используют сметану.
Вода с уксусом
Звучит экстравагантно, но в правильных пропорциях уксус добавляет кислинку и свежесть, за которые все так любят летние супы. Можно использовать также сочетание воды с лимонным соком.
Бульон
Да, так тоже можно было. Немало рецептов окрошки на мясном, курином или овощном бульоне. Отличие от супа, во-первых, в том, что ингредиенты в бульоне не варятся (по крайней мере все, как в традиционных первых блюдах). А во-вторых — в том, что окрошка заправляется холодным бульоном. В таком виде он становится освежающим, его вкус раскрывается по-новому.