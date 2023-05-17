Кроме кваса: что может стать "бульоном" для окрошки

Ни для кого не секрет, что окрошку можно приготовить не только на квасе. Однако не все его альтернативы широко известны.

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"Рамблер" собрал несколько идей для тех, кто хочет видеть в роли "бульона" в летнем супе что-то новое.

Кефир

Самая привычная из "непривычных" основ для окрошки. Сочетается как с классическими продуктами для холодного супа, так и с менее традиционными ингредиентами. Так, в интернете множество вариаций окрошки на кефире: с рыбой, креветками, томатами и так далее.

Минеральная вода

Может исполнять роль "бульона" как сама по себе, так и в "дуэте" с кисломолочными продуктами, например с ряженкой. Сохранит газированность, свойственную квасу и кефиру, однако подчеркнет собственный вкус других ингредиентов, не перетягивая внимание на себя.

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Сыворотка

С ней готовят и традиционную окрошку, и, например, вегетарианскую или даже веганскую. В качестве заправки в окрошке на сыворотке нередко используют сметану.

Вода с уксусом

Звучит экстравагантно, но в правильных пропорциях уксус добавляет кислинку и свежесть, за которые все так любят летние супы. Можно использовать также сочетание воды с лимонным соком.

Бульон