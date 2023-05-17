Гаспачо, свекольник и окрошка: рецепты летних холодных супов

Вкусные, чуть островатые холодные супы – прекрасное изобретение для того, чтобы в полной мере окунуться в лето, попробовать его на вкус.

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Их хорошо готовить в жару, поскольку не надо долго стоять у плиты. А часть ингредиентов вообще не обрабатывается термически, поэтому такие супы наполнены витаминами прямо с грядки – ведь именно этого так хочется летом. К тому же они, как правило, легкие и поэтому отлично подходят для тех, кто следит за фигурой.

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MIR24.TV узнал у московских шеф-поваров их авторские рецепты холодных супов.

Гаспачо с крабом и фунчозой

Мир24

Томаты и морепродукты – классика средиземноморской кухни. Классический испанский суп гаспачо хорошо сдобрить острым соусом табаско, тогда он станет еще выразительнее. Своим рецептом гаспачо с крабом делится бренд-шеф ресторана «LESNOY» Сергей Батуков.

Ингредиенты:

Помидоры розовые – 400 г

Лук сладкий ялтинский – 40 г

Огурец свежий – 70 г

Запеченный болгарский перец – 50 г

Базилик свежий – 5 г

Перец чили –2-3 г (по вкусу)

Масло оливковое – 10 г

Сахар – 5 г

Соль – по вкусу

Соус табаско – 3-4 г

Чеснок свежий – 3-4 г Для основы:

Мясо краба – 30 г

Огурец свежий – 30 г

Масло оливковое – 5 г

Фунчоза – 15 г

Кресс-салат – 1-2 г Для подачи (на одну порцию):

Как приготовить:

Томаты надрезать крест-накрест со стороны плодоножки и опустить в кипяток на полминуты. Затем переложить в холодную воду и через пару минут снять с них кожицу – она легко очистится.

Измельчить готовые томаты в чаше блендера вместе с произвольно нарезанными луком, огурцом, запеченным болгарским перцем без кожицы, базиликом и чесноком. Все ингредиенты взбить вместе с оливковым маслом до однородной консистенции, по вкусу добавить соль, перец, соус табаско и сахар.

«Получившуюся массу надо убрать в холодильник на 3-4 часа, чтобы она настоялась, а вкус и аромат ингредиентов гармонично переплелись между собой», – говорит бренд-шеф.

Сырую фунчозу обжарьте с большим количеством масла до хрустящего состояния. Нарежьте мясо краба (отварного или консервированного), мелко нарежьте огурец.

В тарелку влейте томатную основу, выложите мясо краба, огурец, фунчозу, добавьте оливковое масло и украсьте листьями кресс салата. В жару – для освежающего эффекта – гаспачо лучше подавать в заранее охлажденной посуде.

Томатно-клубничный гаспачо со страчателлой

Мир24

Не секрет, что летние холодные супы гаспачо готовят не только из томатов, но и из клубники. А этот томатно-клубничный суп – просто взрыв средиземноморских вкусов! Тут и сыр страчателла, и креветки – представляете, как все это сочетается с томатно-клубничной основой? Если нет, то срочно попробуйте приготовить. Рецепт – из ресторана Moregrill.

Сыр страчателла – 30 г

Мясо краба – 60 г

Огурец – 10 г

Масло оливковое зеленое – 5 г

Петрушка – 1 г Ингредиенты:

Узбекские помидоры – 350 г

Клубника свежая – 130 г

Масло оливковое – 25 г

Перец чили – 1 г

Соль – по вкусу

Вода – 50 г

Чили-соус шрирача – 2 г

Сок лайма – 8 г Для основы:

Как приготовить:

Для основы с помидоров снять шкурку и крупно нарубить. Добавить порезанную клубнику и все остальные ингредиенты для соуса, перемешать и дать постоять при комнатной температуре до появления сока. Затем взбить в блендере.

В глубокую тарелку выложить страчателлу, тонкие слайсы огурца, нарезанную на кусочки клубнику, креветки (или, как вариант, мясо краба) и сбрызнуть все зеленым оливковым маслом. Подавать эту тарелку и к ней отдельно – основу гаспачо в соуснике. Смешать одно с другим нужно только непосредственно перед едой.

Суп гуакамоле из авокадо с креветками

Мир24

Гуакамоле – это традиционное мексиканское блюдо, которое корнями уходит во времена ацтеков. У нас часто готовят соус таким названием, но существует и суп на основе гуакамоле. Он имеет очень приятный, освежающий, нежный вкус с легкой остротой. А с кусочками манго и креветками это очень вкусно! Рецепт – от бренд-шефа ресторана «Avocado Queen» Глена Баллиса.

Ингредиенты:

Авокадо – 250 г

Фреш лайма – 10 г

Огурцы свежие – 10 г

Зелень (укроп, петрушка, кинза) – 1г

Базилик – 1 г

Соль – 1 г

Перец молотый – 1 г

Вода – 100 мл

Перец чили – 2 г

Мята – 1 г Для основы:

Авокадо – 10 г

Манго – 15 г

Смесь специй шичими – 2 г

Креветки – 20 г Для тартара:

Как приготовить:

Креветки отварить, очистить. Манго и авокадо нарезать мелкими кубиками. Добавить смесь специй шичими, перемешать: тартар готов!

Смешать в блендере все ингредиенты для основы до однородной массы. Выложить основу супа из авокадо в тарелку, сверху добавить тартар. Подавать, не перемешивая.

Свекольник с куриными сердечками

Мир24

Свекольник обычно готовят на основе свекольного отвара. А в этом рецепте используют свекольный фреш, смешивая его с кефиром и добавляя лимонный сок: секрет в том, что без кислой составляющей свекла потеряет свой яркий цвет. Основу для этого варианта свекольника готовят заранее: она должна настояться. Рецептом поделилась бренд-шеф «Вареничной №1» Алена Солодовиченко.

Ингредиенты:

Вода питьевая – 230 г

Картофель отварной – 40 г

Огурец свежий – 40 г

Редис – 40 г

Сахарный песок – 8 г

Свекла отварная – 115 г

Соль – по вкусу

Фреш лимонный – 2 г

Кефир 1% – 56 г

Фреш свекольный – 20 г

Сахарная пудра – 1 г Для основы:

Редис – 5 г

Яйцо перепелиное – 1 шт.

Лук зеленый – 1 г

Укроп – 1 г

Сердце куриное отварное – 4 г

Петрушка листовая – 1 г

База для свекольника – 25 г Для подачи на 1 порцию:

Как приготовить:

Сначала нужно сделать основу. Свежий огурец, свежий редис, отварной картофель и отварную свеклу нарезать соломкой. Залить теплой кипяченой водой, добавить свекольный фреш, уксус, соль, сахар и сахарную пудру. Поставить в холодильник на 12 часов – настаиваться.

Перед подачей в основу добавить кефир. Предварительно отваренное куриное сердце нарезать кружочками. Добавить отварное перепелиное яйцо. Редис нарезать тонкими слайсами. Основу налить в тарелку для подачи, в середину выложить куриное сердце, рядом перепелиное яйцо, разрезанное на половинки. Сверху украсить мелко нарезанными зеленым луком, укропом, листьями петрушки и слайсами редиса.

Окрошка с говядиной на квасе или айране

Мир24

Любители окрошки делятся на два непримиримых лагеря: тех, кто признает ее только с квасом, и тех, кто любит окрошку с разными кисломолочными основами – на сыворотке, айране, тане или на кефире. Шеф-повар ресторана «Магеллан» Андрей Лазарев не видит тут никакого противоречия. Основу он готовит одну, а заливает ее по желанию гостей – квасом или напитком «Тан-айран».

Редиска – 20 г

Огурец свежий – 20 г

Картофель отварной – 20 г

Лук зеленый – 3 г

Петрушка – 3 г

Говядина – 30 г

Яйцо перепелиное – 5 шт

Соль – 1 г

Горчица – 3 г

Хрен – 5 г

Квас или напиток «Тан-айран» – 250 мл Ингредиенты:

Как готовить:

Отварную говядину и отварной картофель остудить и нарезать кубиками. Яйца отварить, остудить и очистить. Затем мелко порубить. Редис нарезать тонкой соломкой. Огурец очистить от кожицы и нарезать на мелкие кубики. Лук мелко покрошить и потолочь с солью. Для заправки нужно соединить яйца, картошку, лук и редис. Перемешать и посолить. Укроп и петрушку мелко порубить. В порционную тарелку выложить заправку, говядину, зелень, хрен и горчицу. По желанию подавать с квасом или напитком «Тан-айран». Украсить зеленью.

Окрошка с копченой рыбой

Мир24

Мы привыкли делать окрошку с отварным мясом или с колбасой, но, оказывается, с копченой рыбой получается еще вкуснее! Попробуйте приготовить окрошку по рецепту шеф-повара ресторана «ERWIN. Река Море Океан» Андрея Палесика. Вам понравится!

Огурец – 25 г

Яйцо перепелиное – 2 шт

Редис – 15 г

Картофель отварной – 20 г

Укроп – 5 г

Лук зеленый – 5 г

Копченая рыба – 100 г Ингредиенты:

Квас – 300 г

Желтки куриные – 5 шт

Соль – 5 г

Сахар – 10 г

Горчица дижонская – 30 г

Хрен сливочный – 30 г Для основы:

Как приготовить: