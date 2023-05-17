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Гаспачо, свекольник и окрошка: рецепты летних холодных супов

Вкусные, чуть островатые холодные супы – прекрасное изобретение для того, чтобы в полной мере окунуться в лето, попробовать его на вкус.

Гаспачо, свекольник и окрошка: рецепты летних холодных супов
© Мир24

Их хорошо готовить в жару, поскольку не надо долго стоять у плиты. А часть ингредиентов вообще не обрабатывается термически, поэтому такие супы наполнены витаминами прямо с грядки – ведь именно этого так хочется летом. К тому же они, как правило, легкие и поэтому отлично подходят для тех, кто следит за фигурой.

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MIR24.TV узнал у московских шеф-поваров их авторские рецепты холодных супов.

Гаспачо с крабом и фунчозой

Мир24

Томаты и морепродукты – классика средиземноморской кухни. Классический испанский суп гаспачо хорошо сдобрить острым соусом табаско, тогда он станет еще выразительнее. Своим рецептом гаспачо с крабом делится бренд-шеф ресторана «LESNOY» Сергей Батуков.

Ингредиенты:

Для основы:
  • Помидоры розовые – 400 г
  • Лук сладкий ялтинский – 40 г
  • Огурец свежий – 70 г
  • Запеченный болгарский перец – 50 г
  • Базилик свежий – 5 г
  • Перец чили –2-3 г (по вкусу)
  • Масло оливковое – 10 г
  • Сахар – 5 г
  • Соль – по вкусу
  • Соус табаско – 3-4 г
  • Чеснок свежий – 3-4 г
Для подачи (на одну порцию):
  • Мясо краба – 30 г
  • Огурец свежий – 30 г
  • Масло оливковое – 5 г
  • Фунчоза – 15 г
  • Кресс-салат – 1-2 г

Как приготовить:

Томаты надрезать крест-накрест со стороны плодоножки и опустить в кипяток на полминуты. Затем переложить в холодную воду и через пару минут снять с них кожицу – она легко очистится.

Измельчить готовые томаты в чаше блендера вместе с произвольно нарезанными луком, огурцом, запеченным болгарским перцем без кожицы, базиликом и чесноком. Все ингредиенты взбить вместе с оливковым маслом до однородной консистенции, по вкусу добавить соль, перец, соус табаско и сахар.

«Получившуюся массу надо убрать в холодильник на 3-4 часа, чтобы она настоялась, а вкус и аромат ингредиентов гармонично переплелись между собой», – говорит бренд-шеф.

Сырую фунчозу обжарьте с большим количеством масла до хрустящего состояния. Нарежьте мясо краба (отварного или консервированного), мелко нарежьте огурец.

В тарелку влейте томатную основу, выложите мясо краба, огурец, фунчозу, добавьте оливковое масло и украсьте листьями кресс салата. В жару – для освежающего эффекта – гаспачо лучше подавать в заранее охлажденной посуде.

Томатно-клубничный гаспачо со страчателлой

Мир24

Не секрет, что летние холодные супы гаспачо готовят не только из томатов, но и из клубники. А этот томатно-клубничный суп – просто взрыв средиземноморских вкусов! Тут и сыр страчателла, и креветки – представляете, как все это сочетается с томатно-клубничной основой? Если нет, то срочно попробуйте приготовить. Рецепт – из ресторана Moregrill.

Ингредиенты:
  • Сыр страчателла – 30 г
  • Мясо краба – 60 г
  • Огурец – 10 г
  • Масло оливковое зеленое – 5 г
  • Петрушка – 1 г
Для основы:
  • Узбекские помидоры – 350 г
  • Клубника свежая – 130 г
  • Масло оливковое – 25 г
  • Перец чили – 1 г
  • Соль – по вкусу
  • Вода – 50 г
  • Чили-соус шрирача – 2 г
  • Сок лайма – 8 г

Как приготовить:

Для основы с помидоров снять шкурку и крупно нарубить. Добавить порезанную клубнику и все остальные ингредиенты для соуса, перемешать и дать постоять при комнатной температуре до появления сока. Затем взбить в блендере.

В глубокую тарелку выложить страчателлу, тонкие слайсы огурца, нарезанную на кусочки клубнику, креветки (или, как вариант, мясо краба) и сбрызнуть все зеленым оливковым маслом. Подавать эту тарелку и к ней отдельно – основу гаспачо в соуснике. Смешать одно с другим нужно только непосредственно перед едой.

Суп гуакамоле из авокадо с креветками

Мир24

Гуакамоле – это традиционное мексиканское блюдо, которое корнями уходит во времена ацтеков. У нас часто готовят соус таким названием, но существует и суп на основе гуакамоле. Он имеет очень приятный, освежающий, нежный вкус с легкой остротой. А с кусочками манго и креветками это очень вкусно! Рецепт – от бренд-шефа ресторана «Avocado Queen» Глена Баллиса.

Ингредиенты:

Для основы:
  • Авокадо – 250 г
  • Фреш лайма – 10 г
  • Огурцы свежие – 10 г
  • Зелень (укроп, петрушка, кинза) – 1г
  • Базилик – 1 г
  • Соль – 1 г
  • Перец молотый – 1 г
  • Вода – 100 мл
  • Перец чили – 2 г
  • Мята – 1 г
Для тартара:
  • Авокадо – 10 г
  • Манго – 15 г
  • Смесь специй шичими – 2 г
  • Креветки – 20 г

Как приготовить:

Креветки отварить, очистить. Манго и авокадо нарезать мелкими кубиками. Добавить смесь специй шичими, перемешать: тартар готов!

Смешать в блендере все ингредиенты для основы до однородной массы. Выложить основу супа из авокадо в тарелку, сверху добавить тартар. Подавать, не перемешивая.

Свекольник с куриными сердечками

Мир24

Свекольник обычно готовят на основе свекольного отвара. А в этом рецепте используют свекольный фреш, смешивая его с кефиром и добавляя лимонный сок: секрет в том, что без кислой составляющей свекла потеряет свой яркий цвет. Основу для этого варианта свекольника готовят заранее: она должна настояться. Рецептом поделилась бренд-шеф «Вареничной №1» Алена Солодовиченко.

Ингредиенты:

Для основы:
  • Вода питьевая – 230 г
  • Картофель отварной – 40 г
  • Огурец свежий – 40 г
  • Редис – 40 г
  • Сахарный песок – 8 г
  • Свекла отварная – 115 г
  • Соль – по вкусу
  • Фреш лимонный – 2 г
  • Кефир 1% – 56 г
  • Фреш свекольный – 20 г
  • Сахарная пудра – 1 г
Для подачи на 1 порцию:
  • Редис – 5 г
  • Яйцо перепелиное – 1 шт.
  • Лук зеленый – 1 г
  • Укроп – 1 г
  • Сердце куриное отварное – 4 г
  • Петрушка листовая – 1 г
  • База для свекольника – 25 г

Как приготовить:

Сначала нужно сделать основу. Свежий огурец, свежий редис, отварной картофель и отварную свеклу нарезать соломкой. Залить теплой кипяченой водой, добавить свекольный фреш, уксус, соль, сахар и сахарную пудру. Поставить в холодильник на 12 часов – настаиваться.

Перед подачей в основу добавить кефир. Предварительно отваренное куриное сердце нарезать кружочками. Добавить отварное перепелиное яйцо. Редис нарезать тонкими слайсами. Основу налить в тарелку для подачи, в середину выложить куриное сердце, рядом перепелиное яйцо, разрезанное на половинки. Сверху украсить мелко нарезанными зеленым луком, укропом, листьями петрушки и слайсами редиса.

Окрошка с говядиной на квасе или айране

Мир24

Любители окрошки делятся на два непримиримых лагеря: тех, кто признает ее только с квасом, и тех, кто любит окрошку с разными кисломолочными основами – на сыворотке, айране, тане или на кефире. Шеф-повар ресторана «Магеллан» Андрей Лазарев не видит тут никакого противоречия. Основу он готовит одну, а заливает ее по желанию гостей – квасом или напитком «Тан-айран».

Ингредиенты:
  • Редиска – 20 г
  • Огурец свежий – 20 г
  • Картофель отварной – 20 г
  • Лук зеленый – 3 г
  • Петрушка – 3 г
  • Говядина – 30 г
  • Яйцо перепелиное – 5 шт
  • Соль – 1 г
  • Горчица – 3 г
  • Хрен – 5 г
  • Квас или напиток «Тан-айран» – 250 мл

Как готовить:

Отварную говядину и отварной картофель остудить и нарезать кубиками. Яйца отварить, остудить и очистить. Затем мелко порубить. Редис нарезать тонкой соломкой. Огурец очистить от кожицы и нарезать на мелкие кубики. Лук мелко покрошить и потолочь с солью. Для заправки нужно соединить яйца, картошку, лук и редис. Перемешать и посолить. Укроп и петрушку мелко порубить. В порционную тарелку выложить заправку, говядину, зелень, хрен и горчицу. По желанию подавать с квасом или напитком «Тан-айран». Украсить зеленью.

Окрошка с копченой рыбой

Мир24

Мы привыкли делать окрошку с отварным мясом или с колбасой, но, оказывается, с копченой рыбой получается еще вкуснее! Попробуйте приготовить окрошку по рецепту шеф-повара ресторана «ERWIN. Река Море Океан» Андрея Палесика. Вам понравится!

Ингредиенты:
  • Огурец – 25 г
  • Яйцо перепелиное – 2 шт
  • Редис – 15 г
  • Картофель отварной – 20 г
  • Укроп – 5 г
  • Лук зеленый – 5 г
  • Копченая рыба – 100 г
Для основы:
  • Квас – 300 г
  • Желтки куриные – 5 шт
  • Соль – 5 г
  • Сахар – 10 г
  • Горчица дижонская – 30 г
  • Хрен сливочный – 30 г

Как приготовить:

Все овощи нарезать соломкой, квас замешать с отварными измельченными желтками, горчицей и хреном, затем посолить и добавить сахар. Все овощи выложить в тарелку и залить заправкой из кваса, украсить зеленью. Копченую рыбу разобрать на небольшие кусочки филе и добавить в окрошку.

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