Топ-7 продуктов-антидепрессантов составила нутрициолог-диетолог Антонина Музыченко. В беседе с «Мослентой» она посоветовала бороться с депрессией при помощи черного шоколада, кофе, рыбы, бананов, орехов, сыра и куриного бульона.

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«Содержащийся в шоколаде какао-бобов фенилэтиламин поднимает настроение. Он стимулирует выработку эндорфинов, включая серотонин и дофамин. Горячий шоколад действует аналогично», — объяснила специалист.

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При этом Музыченко порекомендовала не злоупотреблять шоколадом, который достаточно калориен и при употреблении в больших количествах может нанести вред сердечно-сосудистой системе. Кроме того, многие производители шоколада, по ее словам, используют опасные для здоровья растительные и животные жиры. Чтобы получить максимальную пользу, нужно внимательно изучать этикетки, а лучше всего готовить черный шоколад самостоятельно.

«Рыбий жир богат незаменимыми омега-3 жирными кислотами и йодом. Эти компоненты помогают нейронам усваивать нужные питательные вещества, стимулируют деление и регенерацию нервных клеток, что приносит пользу при депрессии», — продолжила собеседница «Мосленты».

Йод действует как нейростимулятор и улучшает память, внимание, концентрацию, психоэмоциональное состояние и чувствительность зрительных нервов. Омега-3 жирные кислоты, связываясь с клеточными мембранами, ускоряют расщепление аминокислот и помогают организму извлекать из пищи максимальное количество питательных веществ для головного мозга Антонина Музыченко

Нутрициолог порекомендовала употреблять рыбий жир для борьбы с нервными расстройствами, неврозами, невротическими состояниями и нервным истощением. Чтобы получить максимальную пользу, нужно выбирать жирные сорта морской рыбы, содержащие максимальное количество омега-3 жирных кислот. В целях экономии денег можно заменить рыбу на обычный рыбий жир, который продается в любой аптеке. Высокое содержание йода также встречается в морепродуктах — например, в морской капусте, добавила специалист.

«Кофе содержит кофеин — нейростимулятор, повышающий чувствительность нейронов к импульсам и ускоряющий выработку дофамина и серотонина, что снижает риск развития депрессии», — продолжила Музыченко.

Она напомнила, что злоупотребление содержащими кофеин напитками может отрицательно повлиять на работу сердечно-сосудистой системы, особенно у гипертоников, а при неврозе навязчивых состояний, панических атаках и других невротических расстройствах кофеин запрещен.

Существует вероятность развития привыкания к кофеину. У женщин это происходит быстрее, чем у мужчин. Если хотите избежать связанных с кофеином проблем, замените кофе на натуральные травы и чай, также улучшающие настроение

Положительное влияние на настроение оказывают практически любые свежие фрукты и овощи, но наибольшая концентрация необходимого для регулирования гормонального фона мозга витамина В6 содержится в бананах, отметила эксперт. Кроме того, бананы содержат производное серотонина — триптофан. Его недостаток может привести к плохому усвоению витаминов группы В.

«Из орехов наиболее полезные для здоровья мозга — грецкие и фисташки. Они содержат достаточно большое количество омега-3 жирных кислот, магния и железа, а также полезны для улучшения памяти», — рассказала Музыченко.

Нутрициолог отметила, что для пожилых людей добавление орехов в рацион — один из лучших способов предотвращения деградации работы нейронов и профилактики деменции.