$79.98+0.8887.16+1.08

10 суперпродуктов, которые нужно есть каждый день

Суперфуд - это такая пища, которая содержит большое количество каких-либо полезных веществ. Например, определённый продукт может включать высокие концентрации клетчатки, антиоксидантов или жирных кислот, и он будет считаться суперпродуктом.

10 суперпродуктов, которые нужно есть каждый день
© Ferra.ru

Многие овощи и фрукты являются суперпродуктами. Но вот 10 блюд, которые обладают наибольшей пользой для здоровья.

Видео дня

Ягоды. Круглый год в замороженном или свежем виде продаются клубника, малина, черника, ежевика. Во всех ягодах содержится большое количество антиоксидантов и клетчатки. Кроме того, в них довольно мало калорий.

Гранат. Это ещё один богатый антиоксидантами продукт. Научные исследования показывают, что гранат снижает давление, уровень холестерина, помогает при раке, сахарном диабете, болезнях сердца.

Овсяная каша. Она содержит как растворимую, так и нерастворимую клетчатку. Известно, что в растворимом виде это вещество снижает холестерин и увеличивает чувство сытости, в нерастворимом - улучшает пищеварение.

Авокадо. В нём много фолиевой кислоты, калия, витамина Е, К. В 200 г авокадо содержится также 13 г клетчатки. Благодаря авокадо вы сможете поддержать здоровье кишечника, повысить уровень «хорошего» холестерина, снизить уровень жировых отложений.

Яйца. Они являются отличным источником полноценного белка, поскольку содержат все незаменимые аминокислоты. Помимо этого, в яйцах есть лютеин, улучшающий здоровье глаз.

Шпинат. В нём множество питательных веществ и при этом очень мало калорий. Шпинат поможет защититься от рака, поддержать здоровье глаз, снизить риск болезней сердца, улучшить ситуацию с кровяным давлением.

Оливковое масло. Оно считается хорошим источником полезных ненасыщенных жиров. Благодаря им можно уменьшить воспаление в организме, предотвратить рак.

Семена чиа. В состав этих семян входят клетчатка, белок, жиры омега-3. За счёт омега-3 можно улучшить психическое здоровье, замедлить снижение умственных способностей с возрастом.

Ореховое масло. В этом масле содержится большое количество клетчатки, белка, ненасыщенных жиров, питательных веществ. Орехи полезны для мозга и когнитивных функций, могут снизить риск развития болезней сердца.

Лосось. В его состав входит много белков и омега-3. Они снижают вероятность развития рака и улучшают состояние клеток, выстилающих стенки артерий.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий