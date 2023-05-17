10 суперпродуктов, которые нужно есть каждый день

Суперфуд - это такая пища, которая содержит большое количество каких-либо полезных веществ. Например, определённый продукт может включать высокие концентрации клетчатки, антиоксидантов или жирных кислот, и он будет считаться суперпродуктом.

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Многие овощи и фрукты являются суперпродуктами. Но вот 10 блюд, которые обладают наибольшей пользой для здоровья.

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Ягоды. Круглый год в замороженном или свежем виде продаются клубника, малина, черника, ежевика. Во всех ягодах содержится большое количество антиоксидантов и клетчатки. Кроме того, в них довольно мало калорий.

Гранат. Это ещё один богатый антиоксидантами продукт. Научные исследования показывают, что гранат снижает давление, уровень холестерина, помогает при раке, сахарном диабете, болезнях сердца.

Овсяная каша. Она содержит как растворимую, так и нерастворимую клетчатку. Известно, что в растворимом виде это вещество снижает холестерин и увеличивает чувство сытости, в нерастворимом - улучшает пищеварение.

Авокадо. В нём много фолиевой кислоты, калия, витамина Е, К. В 200 г авокадо содержится также 13 г клетчатки. Благодаря авокадо вы сможете поддержать здоровье кишечника, повысить уровень «хорошего» холестерина, снизить уровень жировых отложений.

Яйца. Они являются отличным источником полноценного белка, поскольку содержат все незаменимые аминокислоты. Помимо этого, в яйцах есть лютеин, улучшающий здоровье глаз.

Шпинат. В нём множество питательных веществ и при этом очень мало калорий. Шпинат поможет защититься от рака, поддержать здоровье глаз, снизить риск болезней сердца, улучшить ситуацию с кровяным давлением.

Оливковое масло. Оно считается хорошим источником полезных ненасыщенных жиров. Благодаря им можно уменьшить воспаление в организме, предотвратить рак.

Семена чиа. В состав этих семян входят клетчатка, белок, жиры омега-3. За счёт омега-3 можно улучшить психическое здоровье, замедлить снижение умственных способностей с возрастом.

Ореховое масло. В этом масле содержится большое количество клетчатки, белка, ненасыщенных жиров, питательных веществ. Орехи полезны для мозга и когнитивных функций, могут снизить риск развития болезней сердца.

Лосось. В его состав входит много белков и омега-3. Они снижают вероятность развития рака и улучшают состояние клеток, выстилающих стенки артерий.