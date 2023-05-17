Диетолог дала советы по приготовлению полезной окрошки

Профессор ФМБА России, звездный диетолог Маргарита Королева рассказала, что окрошку лучше готовить из овощей и отказаться от колбасы.

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Эксперт советует заменить колбасу на морепродукты, например, на кальмара или на мясо птицы. Стоит сократить количество картофеля в блюде.

Что касается заправки, то, по словам Королевой, лучше выбрать кефир при условии хорошей переносимости продукта. Дрожжи в составе кваса могут вызвать вздутие кишечника и другие проблемы функционирования ЖКТ.