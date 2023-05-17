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4 напитка, от которых мы незаметно толстеем

Вы употребляете многие из них каждый день.

4 напитка, от которых мы незаметно толстеем
© WomanHit.ru

Мы привыкли отказываться от очевидно калорийных продуктов, особенно когда на носу лето. Но знаете ли вы, что напитки подводят вас не меньше, мешая сбросить вес?

Мы собрали топ самых безобидных — но только на первый взгляд — напитков, мешающих получить талию мечты. Запомните их и будьте аккуратны.

Кефир и молоко

Казалось бы, кефир только помогает бороться за снижение веса, ведь это кисломолочный продукт. И тем не менее диетологи советуют быть осторожнее с этим напитком. Жир в нем содержится так или иначе, как и в молоке. Еще хуже, если вы будете добавлять сахар в кефир перед сном — о тонкой талии в этом случае можно вообще забыть. Если вы не можете без кефира и чистого молока, пейте их исключительно с утра не больше стакана.

Кофе на сливках

Популярный кофейный напиток раф обожают многие. Но поклонники этого напитка часто не могут долго сбросить вес, и причина именно в любви к кофе на жирных сливках. Если вам хочется выпить чашечку крепкого напитка, остановитесь на капучино или эспрессо, а вот от дополнительных добавок и топингов стоит отказаться.

Чай

Да, даже с чаем стоит быть осторожнее. Многие из нас просто не представляют, как можно пить чай без сахара, а ведь даже пара кружек подслащенного чая в день могут привести к увеличению массы тела. Попробуйте научиться пить чай с минимальным количеством сахара или же вообще от него откажитесь, заменив на полезные подсластители.

Пиво

Поклонники пива редко могут похвастаться идеальной фигурой. Все дело в том, что этот хитрый напиток вызывает страшное привыкание, а ведь даже небольшой стаканчик этого алкогольного напитка может свести на нет несколько дней тренировок в зале. Подумайте, что для вас важнее — идеальная фигура к лету или минутное наслаждение в баре с друзьями?

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