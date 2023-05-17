4 напитка, от которых мы незаметно толстеем
Вы употребляете многие из них каждый день.
Мы привыкли отказываться от очевидно калорийных продуктов, особенно когда на носу лето. Но знаете ли вы, что напитки подводят вас не меньше, мешая сбросить вес?
Мы собрали топ самых безобидных — но только на первый взгляд — напитков, мешающих получить талию мечты. Запомните их и будьте аккуратны.
Кефир и молоко
Казалось бы, кефир только помогает бороться за снижение веса, ведь это кисломолочный продукт. И тем не менее диетологи советуют быть осторожнее с этим напитком. Жир в нем содержится так или иначе, как и в молоке. Еще хуже, если вы будете добавлять сахар в кефир перед сном — о тонкой талии в этом случае можно вообще забыть. Если вы не можете без кефира и чистого молока, пейте их исключительно с утра не больше стакана.
Кофе на сливках
Популярный кофейный напиток раф обожают многие. Но поклонники этого напитка часто не могут долго сбросить вес, и причина именно в любви к кофе на жирных сливках. Если вам хочется выпить чашечку крепкого напитка, остановитесь на капучино или эспрессо, а вот от дополнительных добавок и топингов стоит отказаться.
Чай
Да, даже с чаем стоит быть осторожнее. Многие из нас просто не представляют, как можно пить чай без сахара, а ведь даже пара кружек подслащенного чая в день могут привести к увеличению массы тела. Попробуйте научиться пить чай с минимальным количеством сахара или же вообще от него откажитесь, заменив на полезные подсластители.
Пиво
Поклонники пива редко могут похвастаться идеальной фигурой. Все дело в том, что этот хитрый напиток вызывает страшное привыкание, а ведь даже небольшой стаканчик этого алкогольного напитка может свести на нет несколько дней тренировок в зале. Подумайте, что для вас важнее — идеальная фигура к лету или минутное наслаждение в баре с друзьями?