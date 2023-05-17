19 лучших продуктов для здорового кишечника

Употребление пищи, полезной для кишечника, играет важную роль, поскольку микробы в кишечнике участвуют во многих процессах в организме. В том числе они влияют на работу мозга и на настроение.

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Диетологи перечислили лучшие продукты, которые стоит взять на заметку всем, кто заботится о здоровье кишечника.

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Кефир. В нём содержится много пробиотиков, благодаря которым можно улучшить состояние кишечника, пищеварение. Помогают пробиотики также при запоре, диарее, вздутии живота, хронических болезнях кишечника.

Спаржа. Она даёт несколько преимуществ. Это рост здоровых бактерий в кишечнике (за счёт инулина в спарже), предотвращение запоров (за счёт клетчатки).

Квашеная капуста. Она может уменьшить тяжесть симптомов при синдроме раздражённого кишечника, добавить в кишечник больше полезных бактерий.

Чеснок. Он действует как пребиотик, то есть способствует росту здоровых бактерий в кишечнике.

Йогурт. В его состав входят живые бактерии, улучшающие состояние кишечника. Также они уменьшают воспаление.

Кимчи. В данном блюде есть пробиотики, которые делают состав бактерий в кишечнике более разнообразным.

Миндаль. Согласно результатам недавнего исследования, употребление миндаля может привести к положительными изменениям в функционировании бактерий в кишечнике. Всё потому, что в миндале много клетчатки.

Ягоды. В них много пищевых волокон и полифенолов. Известно, что клетчатка (пищевые волокна) действует как пребиотик, а полифенолы ограничивают рост вредных бактерий.

Бананы. Они содержат растворимую клетчатку. Она считается пребиотиком.

Сорго. В одной чашке этого зерна - почти 13 г клетчатки. Это помогает насытиться и поддерживает здоровье кишечника.

Брокколи. Этот продукт считается отличным источником клетчатки и помогает укрепить слизистую тонкого кишечника.

Комбуча. Исследования показали, что такой чай уменьшает окислительный стресс и воспаление. Это помогает уменьшить дисбактериоз в кишечнике.

Имбирь. Он содержит гингерол, который отличается противовоспалительными свойствами и помогает лучше переваривать пищу. В состав имбиря входят также вещества, уменьшающие газообразование, вздутие живота, успокаивающие пищеварительный тракт.

Эдамаме. В нём тоже много клетчатки. Благодаря этому у вас будет разнообразный кишечный микробиом.

Авокадо. Вы получите из этого продукта полезные жиры, полифенолы, пищевые волокна. Все эти вещества поддерживают здоровье кишечника, способствуя росту полезных бактерий и уменьшая воспаление.

Цельнозерновые продукты. Они содержат клетчатку и другие вещества, полезные для кишечника.

Хлеб на закваске. Такой хлеб улучшит состояние кишечника тем, что будет способствовать росту полезных бактерий и уменьшать воспаление.

Лук. В его состав входят пребиотические волокна, поддерживающие и укрепляющие кишечную флору.

Дикий лосось. В таком лососе содержится больше омега-3, которые отличаются противовоспалительным эффектом и уменьшают воспаление кишечника.