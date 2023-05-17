Чем полезны молодые овощи

Специалисты Роспотребнадзора и НИИ Питания рассказали, в чем преимущество ранних овощей и почему стоит их включить в свой рацион.

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Эксперты констатируют: в конце весны на прилавках появляется свежий урожай овощей: огурцы, редис, капуста, чеснок и картофель. А чуть позже - баклажаны, свекла, зелёный горошек и кабачки. Есть их важно именно в сезон, когда их собирают, так как в этот период они максимально полезны для организма.

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А вот у прошлогодних овощей концентрация витаминов и минералов значительно ниже. В некоторых даже накапливаются вредные вещества.

Эксперты не советуют есть старые, позеленевшие, пророщенные корнеплоды, так как в них содержится токсин в повышенной концентрации.

Специалисты отметили, что во второй половине мая привозят свежую молодую капусту. В этот период она на 90 % состоит из воды, не горчит, богата калием и различными витаминами. При этом молодая капуста почти не содержит сахарозу и крахмал, поэтому показана диабетикам.

В молодом картофеле много калия, а также витамина С, который укрепляет иммунную систему, защищает от вирусов и бактерий. Кроме того, в молодых плодах больше воды и меньше крахмала, что делает его диетическим продуктом.

Нежный зеленый горошек тоже лучше есть молодым. В нем содержится много белка, поэтому он может служить альтернативой мясу. При этом в горошке есть магний, кальций, калий, фосфор, железо и витамины группы В. Собирают урожай в июне-июле, поэтому в это время он наиболее сладкий и полезный. Если покупать консервированный горошек, то лучше искать изготовленный в этот период, так как продукт из сухого прошлогоднего гороха будет горьким и без полезных веществ.

Эксперты советуют правильно хранить молодые овощи, чтобы как можно дольше сберечь их витамины и минералы. В первую очередь важно соблюдать температуру, влажность и пищевое соседство.

Они добавили: - В холодильнике следует хранить капусту, морковь, лук-порей, брокколи, редис, зеленый горошек. Причем класть овощи нужно в специальный отсек - зону свежести, где температура не превышает 6 градусов.

Помидоры, сладкий перец, кабачки, огурцы, лук, картофель, чеснок и баклажаны лучше держать в подвале или кладовке, так как в холодильнике для них слишком прохладно, а при комнатной температуре – жарко. Влаги должно быть минимум, иначе не избежать появления плесени и грибка.

Помидоры и картофель лучше хранить отдельно от других овощей. При этом картошку, чтобы она дольше сохраняла свою свежесть, можно держать рядом с яблоками, а вот лук будет хорошо соседствовать с чесноком.