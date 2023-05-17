8 идей вкусных блюд с молодой картошкой
Молодой картофель в мае можно встретить во всех торговых точках. Такой продукт не обязательно чистить, а можно просто вымыть и приготовить вкусное блюдо.
Редакторы Food.ru собрали несколько идей, что можно приготовить из молодой картошки.
Самый простой вариант – запечь продукт в духовке. Молодой картофель не обязательно нарезать, если клубни маленькие. Запекать вместе с маслом, розмарином и чесноком нужно в духовке на 200 градусах.
Также можно пожарить маленькие клубни целиком на сковороде. Жарить рекомендуется на растительном масле с солью и специями.
Картошка по-испански – это омлет. Нужно пожарить на сковороде картошку, болгарский перец, лук, колбаски чоризо, зелёный горошек, всё это следует залить сливками с яйцом.
Картофель можно запечь в духовке с двумя видами сыра, например, с эмменталь и грюйер. Сначала картошку нужно обжарить, а потом потушить в молоке с добавлением приправ и чеснока, далее – посыпать сыром.
В духовке картофель можно приготовить вместе с курицей, залив всё соусом из майонеза, чеснока и специй.
Мелкий картофель подойдёт для гарнира, его можно обжарить на сковороде после основного блюда.
Азиатская картошка жарится на кунжутном масле вместе с тростниковым сахаром, рыбным и соевым соусом.
Также картошку можно потушить вместе с мясом и овощами. К блюду можно добавить капусту. Готовить это блюдо лучше всего в казане.