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8 идей вкусных блюд с молодой картошкой

Молодой картофель в мае можно встретить во всех торговых точках. Такой продукт не обязательно чистить, а можно просто вымыть и приготовить вкусное блюдо.

8 идей вкусных блюд с молодой картошкой
© runews24.ru

Редакторы Food.ru собрали несколько идей, что можно приготовить из молодой картошки.

Самый простой вариант – запечь продукт в духовке. Молодой картофель не обязательно нарезать, если клубни маленькие. Запекать вместе с маслом, розмарином и чесноком нужно в духовке на 200 градусах.

Также можно пожарить маленькие клубни целиком на сковороде. Жарить рекомендуется на растительном масле с солью и специями.

Картошка по-испански – это омлет. Нужно пожарить на сковороде картошку, болгарский перец, лук, колбаски чоризо, зелёный горошек, всё это следует залить сливками с яйцом.

Картофель можно запечь в духовке с двумя видами сыра, например, с эмменталь и грюйер. Сначала картошку нужно обжарить, а потом потушить в молоке с добавлением приправ и чеснока, далее – посыпать сыром.

В духовке картофель можно приготовить вместе с курицей, залив всё соусом из майонеза, чеснока и специй.

Мелкий картофель подойдёт для гарнира, его можно обжарить на сковороде после основного блюда.

Азиатская картошка жарится на кунжутном масле вместе с тростниковым сахаром, рыбным и соевым соусом.

Также картошку можно потушить вместе с мясом и овощами. К блюду можно добавить капусту. Готовить это блюдо лучше всего в казане.

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