Россиянам рассказали, почему мясо со стихийных рынков опасно для здоровья
Мясо, которое продается на стихийных ранках, может быть опасным для здоровья. Об этом предупредил генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.
По его словам, продавцы в таких местах практически никогда не имеют необходимых сертификатов качества на продукцию. Кроме того, есть риск, что они нарушали правила хранения, что может привести к отравлению.
Избежать неприятных последствий можно, лишь покупая мясо, которое прошло ветеринарно-санитарный контроль. Продукция, которая поступает в продажу из промышленной переработки, проходит через все необходимые инстанции, передает телеканал «360».
Россиянам рекомендовали спрашивать у продавцов документы, подтверждающие качество мяса. Перед употреблением его следует правильно приготовить, чтобы исключить риски отравлений.