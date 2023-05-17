Почему мясо со стихийных рынков опасно для здоровья

Мясо, которое продается на стихийных ранках, может быть опасным для здоровья. Об этом предупредил генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.

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По его словам, продавцы в таких местах практически никогда не имеют необходимых сертификатов качества на продукцию. Кроме того, есть риск, что они нарушали правила хранения, что может привести к отравлению.

Избежать неприятных последствий можно, лишь покупая мясо, которое прошло ветеринарно-санитарный контроль. Продукция, которая поступает в продажу из промышленной переработки, проходит через все необходимые инстанции, передает телеканал «360».