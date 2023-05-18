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Овощи, которые могут быть опасны для желудка

Не рискуйте здоровьем.

Овощи, которые могут быть опасны для желудка
© WomanHit.ru

Мы просто уверены, что большая часть выращенных вами овощей идет на ваш стол. Но знаете ли вы, что далеко не все овощи одинаково полезны людям с проблемами ЖКТ?

Мы собрали топ овощей, с которыми стоит быть максимально осторожными, если гастрит ваш постоянный спутник.

Томаты

При обострении гастрита, особенно язвенного, томаты и любые томатные соусы полностью исключаются из рациона. Все дело в том, что кислота, содержащаяся в томатах, еще больше разъедает желудок, лечение затормаживается. В противном случае можно оказаться на больничной койке очень быстро. Когда вы находитесь в периоде ремиссии, можно очищать томаты от кожицы и постепенно вводить в меню.

Болгарский перец

Еще один не самый полезный овощ на вашем огороде. В перце содержится капсиацин, раздражающий желудок, который и так пытается восстановиться максимально быстро. Даже самый красивый овощ с вашего огорода стоит предложить соседям или родственникам — пожалейте свой нежный орган.

Баклажаны

Даже в период, когда заболевания ЖКТ вас не беспокоят, стоит аккуратно относиться к сырому баклажану. В нем копится алкалоид соланин, а он напрямую влияет на работу желудка. Вы можете получить серьезное расстройство желудка. Не самое приятное состояние на даче, согласитесь? Идеально, если вы будете готовить молодые плоды или же хорошо отваривать уже зрелые, если вы не можете обойтись без этого овоща.

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