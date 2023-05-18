Овощи, которые могут быть опасны для желудка

Не рискуйте здоровьем.

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Мы просто уверены, что большая часть выращенных вами овощей идет на ваш стол. Но знаете ли вы, что далеко не все овощи одинаково полезны людям с проблемами ЖКТ?

Мы собрали топ овощей, с которыми стоит быть максимально осторожными, если гастрит ваш постоянный спутник.

Томаты

При обострении гастрита, особенно язвенного, томаты и любые томатные соусы полностью исключаются из рациона. Все дело в том, что кислота, содержащаяся в томатах, еще больше разъедает желудок, лечение затормаживается. В противном случае можно оказаться на больничной койке очень быстро. Когда вы находитесь в периоде ремиссии, можно очищать томаты от кожицы и постепенно вводить в меню.

Болгарский перец

Еще один не самый полезный овощ на вашем огороде. В перце содержится капсиацин, раздражающий желудок, который и так пытается восстановиться максимально быстро. Даже самый красивый овощ с вашего огорода стоит предложить соседям или родственникам — пожалейте свой нежный орган.

Баклажаны