Как пить кофе, чтобы он приносил пользу для здоровья

Ученые с каждым днем все больше реабилитируют кофе в наших глазах. Например, доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова признается, что относится к бодрящему напитку очень положительно.

По словам эксперта, кофе полезен и в небольших количествах его рекомендуют даже сердечникам. Но всегда есть нюансы. Доктор Павлова рассказала о трех правилах, которые стоит соблюдать любителям кофе, чтобы он приносил пользу, а не вред.

1. Не пейте кофе во время еды

Кофе, как кофеин- и танинсодержащий напиток, связывает большое количество полезных веществ, мешая их усвоению из пищи. В первую очередь железа, кальция и магния. По сути, кофе обедняет ваш рацион. Если вы любите пить кофе, делайте это не раньше, чем через час после приема пищи.

2. Не больше 1–2 чашек в день

В этом случае от него действительно будет польза. Кофе, безусловно, вызывает привыкание. Причем даже не столько к кофеину, сколько к тому ощущению бодрости, которое он дает. Но чем больше мы устаем, тем больше хотим кофе. А переизбыток кофеина провоцирует повышенную нервозность, тревожность и ухудшает сон. Еще избыточное потребление кофе уменьшает количество кальция в крови. Это стимулирует синтез паратгормона (вырабатывается паращитовидными железами), что может привести к увеличению паращитовидных желез и уменьшению плотности костной ткани. А это уже риск развития остеопороза и гормональных нарушений.

3. Выбирайте просто черный, а не с сахаром и молоком