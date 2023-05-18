4 закуски, которые помогут быстро похудеть

Эксперт по снижению веса доктор Майкл Мосли рассказал, какие закуски вам помогут быстро сбросить вес, а чего стоит избегать.

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В идеале, по словам доктора Мосли, нужно для похудения есть три раза в день без перекусов. Закуски могут лишь усилить чувство голода и повысить уровень инсулина между приёмами пищи. Но очень многим худеющим трудно сопротивляться этому желанию.

Поэтому для тех, кому в течение дня всё-таки хочется что-нибудь съесть, специалист перечислил четыре вида закусок. Это некрахмалистые овощи, сыр, ягоды, орехи.

Орехи - это отличный источник белка, клетчатки, микроэлементов. Однако нужно избегать подслащённых или солёных орехов.

Также не все фрукты вам помогут сбросить вес. Например, от манго, ананаса, дыни, в которых много сахара, лучше отказаться.

Отличным способом начать день будет употребление яиц в сочетании с пармезаном и зеленью. Также вкусными и полезными являются йогурт и высококачественные белки (индейка, курица, говядина, свинина, бобы).