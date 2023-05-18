3 необычных рецепта окрошки

— Для грибной окрошки мелко нарезаем шампиньоны и обжариваем их на сковороде. Отвариваем картофель и яйца и нарезаем их на мелкие кусочки. Также по вкусу можно добавить свежие огурцы или редис. А в качестве заправки используйте квас, — сказал Логинов.