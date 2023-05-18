Врач рассказал, можно ли пить кефир перед сном

"Напрямую на сон кефир влиять, конечно, не будет. Но он будет влиять опосредованно. То есть если человек сильно голоден и из-за этого не может заснуть, в таком случае кисломолочный напиток притупит неприятное чувство. И человек сможет уснуть", – отметил эксперт.