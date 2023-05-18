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Врач рассказал, можно ли пить кефир перед сном

Кефир не нагружает желудочно-кишечный тракт, поэтому его можно пить перед сном. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Врач рассказал, можно ли пить кефир перед сном
© Сетевое издание m24.ru

Этот кисломолочный напиток содержит белки, жиры и углеводы, вместе с тем он достаточно легко усваивается.

"Напрямую на сон кефир влиять, конечно, не будет. Но он будет влиять опосредованно. То есть если человек сильно голоден и из-за этого не может заснуть, в таком случае кисломолочный напиток притупит неприятное чувство. И человек сможет уснуть", – отметил эксперт.

Арзамасцев посоветовал выбирать однопроцентный кефир, в котором содержится меньше жира и калорий.

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