10 худших белковых продуктов для похудения

Вообще белок считается одним из самых полезных элементов для похудения. Но не вся пища, содержащая белок, будет полезна, если вы придерживаетесь диеты.

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В продуктах, содержащих много белка, часто присутствует также натрий, жир и добавленный сахар. Из-за них у вас может замедлиться снижение веса.

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Вот 10 худших белковых продуктов для тех, кто хочет похудеть.

Жареный цыплёнок. В его состав входит много жира и натрия. В жареной грудке с кожей может быть более 20 г жира. Вместо цыплёнка выбирайте белое мясо или мясо, приготовленное на гриле, запечённое или обжаренное на открытом воздухе.

Колбаса. В колбасе из свинины на самом деле жира больше, чем белка, а в некоторых сортах ещё и много натрия. Попробуйте лучше колбасу из куриного мяса или из мяса индейки.

Салями. В такой колбасе содержится большое количество жира, поэтому она высококалорийна. Если вы пытаетесь похудеть, замените её индейкой, курицей, ветчиной или ростбифом.

Бекон. Это ещё один вариант мяса, содержащий много жира. Причём в одной порции бекона примерно одинаковое количество белка и жира. Жирнее всего - свиной бекон. Попробуйте вместо него бекон из индейки.

Хот-доги. Если они сделаны с использованием говядины или свинины, то в них, скорее всего, жира больше, чем белка. Также они являются высококалорийными продуктами. Вместо хот-дога съешьте на барбекю гамбургер или же уберите булочку и съешьте одну сосиску.

Батончики-заменители еды. Некоторые варианты батончиков могут содержать 400 ккал, и часть из этого - добавленный сахар. Ищите варианты с минимальным количеством сахара и с не менее 3 г клетчатки.

Ароматизированный греческий йогурт. Такой йогурт содержит добавленный сахар, мешающий похудению. Вместо ароматизированного варианта покупайте лучше обычный греческий йогурт.

Ароматизированная белковая овсянка. В одной порции подобной овсянки может содержаться 10 г белка и столько же добавленного сахара. Попробуйте самостоятельно приготовить овсянку дома, добавив к овсяным хлопьям протеиновый порошок и свежие фрукты.

Протеиновое печенье. В нём будет клетчатка, но по питательной ценности эти варианты для похудения не подходят. Лучше ешьте печенье, не содержащее протеин, и получайте белок из менее калорийных источников.

Протеиновые коктейли. В одном таком коктейле может быть 30 г протеина и 25 г добавленного сахара.