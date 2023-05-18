Как приготовить быстрый торт без выпекания: видео
Торты без выпечки – это отличный выбор для тех, кто хочет приготовить десерт быстро и без лишних усилий.
Обязательное выдерживание таких сладостей в холодильнике делает их идеальным вариантом летних десертов.
Блогер @Novikova_rezept поделилась простым рецептом вкусного и нежного торта без выпечки.
Для приготовления вам понадобятся:
- Сгущенное молоко
- Варенное сгущенное молоко
- Сметана
- Печенье
- Арахис
Подробный рецепт приготовления смотрите в видео.
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