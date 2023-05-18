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Как приготовить быстрый торт без выпекания: видео

Торты без выпечки – это отличный выбор для тех, кто хочет приготовить десерт быстро и без лишних усилий.

Обязательное выдерживание таких сладостей в холодильнике делает их идеальным вариантом летних десертов.

Блогер @Novikova_rezept поделилась простым рецептом вкусного и нежного торта без выпечки.

Для приготовления вам понадобятся:
  • Сгущенное молоко
  • Варенное сгущенное молоко
  • Сметана
  • Печенье
  • Арахис

Рецепт нежного сметанного пирога с ягодами

Подробный рецепт приготовления смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как приготовить идеальные панкейки.

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