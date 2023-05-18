Кардиолог назвала напиток, который нельзя употреблять в жару

По ее словам, таковым может стать абсолютно любой напиток, если он сильно охлажден. Употребление такой жидкости особенно опасно для тех, у кого диагностированы заболевания сердечно-сосудистой системы. У здорового человека при употреблении ледяных напитков может заболеть горло, а у тех, у кого есть проблемы с сердцем, может развиться инфаркт, произойдет резкое сужение сосудов.