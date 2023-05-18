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Кардиолог Панова назвала напиток, который нельзя употреблять в жару

Врач-кардиолог Анна Панова назвала напиток, который опасно употреблять в жару.

Кардиолог назвала напиток, который нельзя употреблять в жару
© Вечерняя Москва

По ее словам, таковым может стать абсолютно любой напиток, если он сильно охлажден. Употребление такой жидкости особенно опасно для тех, у кого диагностированы заболевания сердечно-сосудистой системы. У здорового человека при употреблении ледяных напитков может заболеть горло, а у тех, у кого есть проблемы с сердцем, может развиться инфаркт, произойдет резкое сужение сосудов.

Анна Панова объяснила, что все дело в быстрой смене температуры. Холодный напиток вызывает у организма стресс в жару, и происходит спазм, передает Царьград.

Ранее американские медики составили рейтинг самых опасных напитков для диабетиков. Так, наиболее вредны сахаросодержащие напитки, молоко, фруктовые соки, передает ФАН.

Чай считается очень полезным напитком. Однако в некоторых случаях его употребление может навредить здоровью, например, это касается чаев, произведенных с нарушениями. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала диетолог Елена Соломатина.

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