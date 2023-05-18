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«Противопаразитарный и антибактериальный эффект»: шесть самых полезных растительных масел

Сторонники диет и жесткого правильного питания очень часто стараются исключить из рациона масло в любом виде, потому что считают его бесполезным продуктом. Однако оно имеет и положительные свойства. О самых полезных видах масла «Вечерней Москве» рассказал врач диетолог-эндокринолог Антон Поляков.

«Противопаразитарный эффект»: шесть самых полезных растительных масел
© Вечерняя Москва

По его словам, среди разнообразия растительных масел есть особенно полезные, которые благоприятно влияют на желчный пузырь, печень и иммунную систему. В этот список диетолог включил:

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Тыквенное масло

Оно, как рассказал Поляков, обладает сбалансированным составом по содержанию омеги-3, поэтому хорошо влияет на работу желчного пузыря.

Конопляное и масло грецкого ореха

Оба эти масла содержат растительную форму омеги-3, которая оказывает противовоспалительный эффект, пояснил врач.

Кокосовое масло

— Если у человека нет аллергии, то это масло стоит включить в рацион питания, потому что оно обладает противогрибковым, противопаразитарным и антибактериальным эффектами, — сказал Поляков. — Оно одинаково эффективно как в твердом, так и жидком виде.

Также он подчеркнул, что приготовление еды на таком масле делает ее безопаснее, потому что во время жарки не образуются канцерогены.

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Льняное масло

Это масло тоже имеет массу полезных свойств, например, стабилизируют работу ЖКТ и желчного пузыря, а также укрепляет иммунитет, пояснил врач.

— Оно неплохое, но у него есть серьезный недостаток. Оно очень быстро портится, поэтому лучше выбирать сыродавленное масло льна. Если оно хранится уже длительное время, то может утратить свои полезные свойства, — уверен Поляков.

Масло расторопши

Рейтинг лучших масел, по мнению собеседника «ВМ», завершает масло из расторопши. Оно хорошо воздействует на работу желчного пузыря и печени.

Поляков обратил внимание, что ложка любого растительного масла с утра — полезная привычка, которая помогает организму чувствовать себя лучше.

— Масло помогает запустить пищеварительную систему после пробуждения. По сути, подготавливает ЖКТ к поступлению пищи, перевариванию жиров, а также контролирует отток желчи и состояние микробиома кишечника, — заверил он.

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