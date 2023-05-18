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Ученые: даже редкие приемы нездоровой пищи негативно влияют на мозг и кишечник

Австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW) выяснили, что правильное питание, которое чередуется с нездоровой пищей приводит не только к лишним килограммам, но и может негативно влиять на здоровье мозга и кишечника. Об этом говорят результаты исследования, опубликованного в журнале Molecular Nutrition & Food Research.

Ученые: даже редкие приемы нездоровой пищи негативно влияют на мозг и кишечник
© Unsplash

Ученые провели три эксперимента с крысами, в коде которых крыс кормили стандартной пищей и обработанной пищей с высоким содержанием жира и сахара с разной периодичностью.

При этом ученые взвешивали крыс до и после эксперимента, проверяли кратковременную память крыс и измеряли микробиоту в фекалиях животных.

Выяснилось, что у группы крыс, питавшихся здоровой пищей, но иногда продуктами с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара, появлялись негативные изменения в кишечных бактериях и значительные когнитивные нарушения, в первую очередь в тестах пространственной памяти.

При этом в их кишечном микробиоме было больше «плохой» микробиоты.

Чем больше животные питались нездоровыми продуктами, тем более значительно усугублялись эти изменения. К тому же, крысы, которые несколько дней подряд питались вредными продуктами, демонстрировали худшие результаты в тестах памяти.

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