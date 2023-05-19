Простые рецепты прохладительных напитков

В жару особенно приятно выпить что-нибудь освежающее. Прохладительные напитки, приготовленные в домашних условиях, могут быть не только вкусными, но и полезными, ведь выбор ингредиентов для готовки не ограничен ничем, кроме фантазии.

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«Лента.ру» рассказывает, какие лимонады, смузи и коктейли для взрослых и детей можно приготовить дома, почему в жару стоит пить минеральную воду и как сделать вкусные прохладительные напитки без сахара.

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Сколько жидкости нужно пить в жару

Согласно общим рекомендациям, для полноценного функционирования организма в жаркую погоду необходимо по 30 миллилитров воды на каждый килограмм веса. Однако нутрициолог и консультант по питанию Наталья Барсюкова в беседе с «Лентой.ру» отметила, что не считает эту цифру абсолютно верной.

«Можно рассчитывать по 30 миллилитров на килограмм нормального веса. То есть если человек имеет избыточный вес, то считать по 30 миллилитров — это неправильно. Человек с избыточным весом от этого получит только большую отечность», — подчеркнула эксперт.

В жаркую погоду человек должен выпивать полтора-два литра жидкости

При этом специалистка отметила, что нужно учитывать индивидуальные нюансы: людям с гипертонией и другими сердечными заболеваниями даже такое количество воды будет лишним.

Что лучше всего пить в жаркую погоду

В жаркую погоду теряется особенно много жидкости — она выходит вместе с потом. Для восстановления водного баланса в организме лучше всего подойдет минералка, считает Наталья Барсюкова. При этом не следует пить лечебные воды в большом количестве, лучше немного минералки добавлять в обычную воду.

Можно брать не лечебные, а столовые минеральные воды. Если мы берем столовую воду, то мы ее можем не разбавлять, можем просто ее пить в течение дня вместо простой воды. Такая вода значительно лучше поступает в клетки организма, она не будет вызывать какого-то сильного мочегонного эффекта, — Наталья Барсюкова, нутрициолог, эксперт по питанию.

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По словам нутрициолога, минеральная вода также лучше обычной справляется с полноценным восстановлением водно-солевого баланса организма. Кроме того, специалистка советует пить воду с электролитами. «Электролиты — это специальные смеси, которых сейчас продается очень большое количество. Можно подбирать электролиты, которые больше нравятся по вкусу, разбавлять их в обычной воде и как раз в жаркую погоду их употреблять», — поясняет Барсюкова.

Какие напитки содержат электролиты?

К электролитам относят такие элементы, как натрий, фосфор, магний и калий. Согласно исследованиям, напитки, содержащие электроплиты, повышают выносливость при физических нагрузках и положительно влияют на общий уровень энергии.

Напитки с электролитами: кокосовая вода;

фруктовые соки (вишневый и апельсиновый);

растительное молоко (соевое, миндальное, овсяное и так далее);

овощной рассол;

арбузная вода.

Что добавить в воду, чтобы сделать ее вкусной и полезной

Чтобы приготовить максимально полезный и вкусный напиток, нутрициолог Наталья Барсюкова рекомендует добавлять в воду ягоды.

Так как ягоды обладают низким гликемическим индексом, они не вызовут скачка глюкозы в крови. При этом они обогатят воду дополнительными витаминами, соответственно, она будет более полезной, — Наталья Барсюкова, нутрициолог, эксперт по питанию.

Специалистка отметила, что это не только принесет пользу организму, но и улучшит внешний вид напитка. По ее словам, для такой цели можно использовать любые сезонные ягоды.

Какие ягоды можно добавить в воду:

малина;

черная смородина;

облепиха;

клюква;

брусника;

голубика;

вишня.

Кроме ягод, в воду часто добавляют цитрусовые.

«Это, конечно же, дольки лимона. Можно добавить дольки апельсина, но это, скорее, для аромата, не для вкуса», — рассказала Наталья Барсюкова.

Кроме того, нутрициолог порекомендовала употреблять домашние лимонады, например, с лимоном, базиликом и мятой.

Какие прохладительные напитки приготовить дома

В магазинных газировках и соках много сахара, поэтому в домашних условиях можно приготовить более полезный, но такой же освежающий продукт. Так, дома делают минеральную воду, лимонад, свежевыжатый сок, фруктовый или ягодный смузи, молочный коктейль или холодный чай со льдом.

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Домашний лимонад

Домашний лимонад — классический напиток для жаркой погоды. Он прост в приготовлении, отлично освежает и утоляет жажду.

свежие лимоны — 6 штук;

вода — 1,5 чашки (360 миллилитров);

сахар — 1,5 чашки (300 граммов);

холодная вода —- 6 чашек (1,5 литра);

кубики льда — по желанию;

свежая мята или лимонная цедра — для украшения. Ингредиенты для домашнего лимонада:

Как готовить домашний лимонад

1. Соковыжималкой или вручную выжмите сок из шести средних лимонов. Постарайтесь выжать как можно больше сока.

2. В маленькой кастрюле смешайте 1,5 чашки воды и 1,5 чашки сахара. Поставьте кастрюлю на средний огонь и постоянно помешивайте, пока сахар полностью не растворится. После этого снимите кастрюлю с огня и оставьте сироп остывать на протяжении 10-15 минут.

3. В большую кастрюлю или кувшин для лимонада добавьте 6 чашек холодной воды.

4. Добавьте охлажденный сироп и выжатый лимонный сок в кувшин с водой, хорошо перемешайте.

5. Если хотите, добавьте кубики льда в кувшин с лимонадом. Также можно украсить лимонад мятой или лимонной цедрой.

6. Перемешайте лимонад и оставьте его в холодильнике, чтобы охладить перед подачей. Подавайте лимонад в высоких стаканах со льдом.

В домашний лимонад можно дополнительно добавить травы, например, базилик, мяту, тархун или розмарин

Для того чтобы сделать вкус домашнего лимонада более пряным и насыщенным, можно использовать мелко нарезанный корень имбиря. Исследования показывают, что он очень полезен — это антиоксидант, который обладает противовоспалительными свойствами.

Фруктово-ягодные смузи

Для приготовления смузи можно использовать различные фрукты и ягоды, а также добавлять в напиток травы и специи по вкусу.

Клубничный смузи

свежая клубника — 1 стакан;

спелый банан — 1 штука;

йогурт — 0,5 стакана;

лед — 0,5 стакана;

мед — 1 столовая ложка (по желанию). Ингредиенты для клубничного смузи:

Как приготовить клубничный смузи

1. Подготовьте ингредиенты: промойте клубнику, очистите банан и порежьте его на кусочки.

2. Положите клубнику, банан, йогурт и лед в блендер.

3. Включите блендер на высокой скорости и перемешивайте, пока смузи не станет однородным.

4. По желанию можно добавить мед и снова перемешать напиток.

5. Перелейте смузи в стаканы и подайте.

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Ягодный смузи

замороженные ягоды (клубника, малина, черника, ежевика или любые другие) — 1 стакан;

банан — 1 штука;

кокосовое молоко — 1 стакан;

мед — 1 столовая ложка (по желанию);

лед — 1 стакан. Ингредиенты для ягодного смузи:

Как готовить ягодный смузи

1. Положите замороженные ягоды, банан, кокосовое молоко и мед в блендер.

2. Взбейте все ингредиенты.

3. Добавьте лед и взбейте еще раз до образования однородной массы.

4. Разлейте смузи в стаканы и подавайте.

Можно добавить в ягодный смузи другие ингредиенты по вкусу, например, листья мяты для свежести или протеиновый порошок

Арбузный смузи

кусочки арбуза без косточек — 4 чашки;

свежий лаймовый или лимонный сок — 1 штука;

сахарный сироп — 2 столовые ложки;

содовая — 0,5 чашки;

кубики льда — по вкусу;

листья мяты для украшения (по желанию). Ингредиенты для арбузного смузи:

Как готовить арбузный смузи

1. Подготовьте все ингредиенты.

2. В большую кастрюлю или блендер налейте арбузный сок, свежий лаймовый (или лимонный) сок и сахарный сироп.

3. Взбейте или перемешайте все ингредиенты до образования однородной смеси.

4. Добавьте кубики льда в коктейльную смесь.

5. Добавьте содовую воду и осторожно перемешайте.

Подавайте напиток в стаканах со льдом, его можно дополнительно украсить листьями мяты.

Молочные коктейли

Еще один напиток, который охладит в жаркую погоду, — это молочный коктейль. Его можно сделать классическим, с мороженым и сиропом, а можно приготовить коктейль на альтернативном молоке с необычными добавками.

Классический молочный коктейль с бананом

спелый банан — 2 штуки;

холодное молоко — 2 стакана;

ванильное мороженое — 4-5 шариков;

мед — 1 столовая ложка меда (по желанию). Ингредиенты для бананового молочного коктейля:

Как приготовить банановый молочный коктейль

1. Очистите бананы и нарежьте их на кусочки.

2. Положите кусочки банана, молоко, мороженое и мед (если используете) в блендер.

3. Запустите блендер на средней скорости и взбейте ингредиенты до получения гладкой смеси.

4. Если коктейль получился слишком густым, добавьте еще молока.

5. Можно дополнительно украсить коктейль мороженым или дольками банана.

Коктейль с ананасом и кокосовым молоком

Lenta.ru

кусочки ананаса — 1 стакан;

кокосовое молоко — 1 стакан;

мед — 1 столовая ложка;

лед — 1 стакан. Ингредиенты для коктейля с ананасом и кокосовым молоком:

Как приготовить коктейль с ананасом и кокосовым молоком

1. Взбейте в блендере ананас, кокосовое молоко и мед.

2. Добавьте лед и взбейте еще раз до однородной массы.

3. Разлейте в стаканы — напиток следует сразу подавать к столу.

Вреден ли сахар в прохладительных напитках?

Наибольшую пользу организму принесут прохладительные напитки, приготовленные без добавления сахара, рассказала нутрициолог Наталья Барсюкова. Причем речь идет не только о самом сахаре, но и его заменителях.

Важно учесть, есть ли в составе сахар либо сахарозаменители, такие как сироп топинамбура, тростниковый сахар, кокосовый сахар и так далее. Любой сахарозаменитель будет вызывать скачок сахара в крови. Если такие ингредиенты есть в напитке, то совершенно точно это не поможет организму поддержать водно-солевой баланс. Поэтому если мы ориентируемся на состав: в нем, по сути, должна быть только вода, — Наталья Барсюкова, нутрициолог, эксперт по питанию.

По словам эксперта, в состав полезного напитка может также входить сок алоэ или лимона.

Чем заменить сахар в напитках?

Как пояснила Наталья Барсюкова, дополнительную сладость напитку лучше всего придают натуральные ингредиенты.

Если мы готовим, предположим, морс или какой-то компот, то вместо сахара мы можем добавить просто сладкие фрукты. Это могут быть сладкие яблоки, сладкие груши. Можно их проварить вместе с остальными ингредиентами, и они дадут достаточно сладости, — Наталья Барсюкова, нутрициолог, эксперт по питанию.

Рецепты прохладительных напитков без сахара

Безалкогольный мохито

лайм — 0,5 штуки;

мята — 8-10 листиков;

содовая — 0,5 стакана;

минеральная вода (газированная или негазированная) — 0,5 стакана;

дробленый лед — 1 стакан. Ингредиенты для безалкогольного мохито:

Как приготовить безалкогольный мохито

1. Нарежьте лайм на кусочки, положите их в стакан для мохито.

2. Добавьте в стакан листья мяты.

3. Используя ступку и пестик, медленно разомните лайм и мяту, чтобы выделившийся сок сделал их более ароматными.

4. Добавьте в стакан дробленый лед и содовую воду. Тщательно перемешайте.

5. Украсьте напиток свежими листьями мяты и кусочками лайма.

Огуречный лимонад

большой огурец — 1 штука;

стебель свежей мяты — 2 штуки;

лимон — 1 штука;

вода — 1,5 литра;

кубики льда и листья мяты для украшения — по желанию. Ингредиенты для огуречного лимонада:

Как приготовить огуречный лимонад

1. Нарежьте огурец тонкими ломтиками. Положите дольки в большой кувшин или графин.

2. Добавьте стебли мяты в кувшин.

3. Нарежьте лимон на кусочки и добавьте их в кувшин.

4. Залейте все водой и хорошо перемешайте.

5. Поставьте кувшин в холодильник на 1-2 часа, чтобы напиток охладился и настоялся.

6. Перед подачей налейте лимонад в стаканы со льдом и украсьте листьями мяты.

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Освежающий зеленый чай с мятой и лимоном

вода — 1 стакан;

свежая мята — 1 стакан;

зеленый чай (заварка) — 2 столовые ложки;

мед — 2 столовые ложки. Ингредиенты для освежающего зеленого чая с мятой и лимоном:

Как приготовить холодный зеленый чай с мятой и лимоном

1. Вскипятите воду.

2. Положите мятные листья в кувшин и залейте их кипятком.

3. Дайте настояться мяте в течение 10-15 минут.

4. Добавьте зеленый чай и мед и перемешайте.

5. Дайте настояться еще 5 минут.

6. Процедите напиток перед подачей и дайте ему остыть.

В холодный чай можно дополнительно добавить порезанный дольками лимон.

Газированный имбирный напиток

свежий имбирный сок — 1 стакан;

лайм — 1 штука;

газированная вода — 2 стакана;

мед — 0,25 стакана;

лед — по вкусу. Ингредиенты для газированного имбирного напитка:

Как приготовить газированный имбирный напиток

1. Смешайте свежий имбирный сок, нарезанный лайм и мед в большом стакане.

2. Добавьте минеральную воду и хорошо перемешайте.

3. Перед подачей добавьте лед.

Коктейль из сельдерея и фруктового сока

Ингредиенты для коктейля из сельдерея и фруктового сока:

стебель сельдерея, нарезанный на кусочки, — 1 штука;

свежий базилик (листья) — 0,5 стакана;

грушевый сок без сахара — 0,5 стакана;

ананасовый сок без сахара — 0,5 стакана;

лед — 1 стакан;

мед — 1 столовая ложка (по желанию).

Как приготовить коктейль из сельдерея и фруктового сока

1. Подготовьте все ингредиенты, помойте сельдерей и базилик.

2. Положите нарезанный сельдерей и базилик в блендер, добавьте грушевый сок, ананасовый сок и мед (если используете).

3. Взбейте все ингредиенты до образования однородной смеси.

4. Добавьте лед в еще раз хорошо перемешайте.

5. Подавайте напиток в охлажденном виде.