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Перечислены овощи с большим содержанием нитратов

Некоторые овощи могут быть вредны из-за химических веществ, которые используют для ускорения их созревания, борьбы с вредителями и насекомыми. Об этом рассказала нутрициолог, главный врач клиники Biogena Анна Киреева.

Перечислены овощи с большим содержанием нитратов
© РИА "ФедералПресс"

«Основная опасность некоторых овощей заключается в нитратах. Они часто являются причинами возникновения в организме интоксикации, опухолей, снижают содержание йода, что чревато увеличением щитовидной железы», – пояснила эксперт.

Кроме того, нитраты способны снижать количество витаминов С, РР, В2 и Е в овощах, ухудшают сохранность плодов. Анна Киреева уточнила, что больше всего вредных веществ накапливает листовая зелень – это петрушка, лук, кинза, а среди овощей – свекла, редис, капуста.

Среднее содержание нитратов обычно в моркови, огурцах, кабачках, картофеле.

Эксперт добавила, что нитраты в каждом овоще скапливаются в определенном месте. К примеру, в арбузе и дыне – это мякоть под коркой. Нутрициолог рекомендовала не есть эти части, чтобы обезопасить себя от отравления, пишет «Газета.ру».

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