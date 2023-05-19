С чем лучше не есть укроп и петрушку

С чем опасно есть укроп и петрушку
Есть петрушку, укроп и прочую зелень следует осторожнее при приеме ряда препаратов.
Так, есть некоторые нюансы в питании, если вы принимаете антикоагулянты. Эти препараты призваны разжижать вашу кровь и предотвращать тромбозы. В листовой зелени много витамина К, который, напротив, делает кровь гуще, передает Eatthis.com.
Это не значит, что от листовой зелени нужно отказаться полностью, но ограничить потребление шпината, укропа и петрушки до одной порции в день следует, считают зарубежные медики. В любом случае, стоит проконсультироваться по вопросам питания с лечащим врачом, назначившим вам антикоагулянты.
Также врачи предупреждают, что при приеме любых лекарств стоит отказаться даже от небольших доз спиртного. Дело в том, что алкоголь усиливает все побочные эффекты лекарств - от расстройства желудка до сонливости