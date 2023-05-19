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С чем опасно есть укроп и петрушку

Есть петрушку, укроп и прочую зелень следует осторожнее при приеме ряда препаратов.

С чем лучше не есть укроп и петрушку
© Российская Газета

Так, есть некоторые нюансы в питании, если вы принимаете антикоагулянты. Эти препараты призваны разжижать вашу кровь и предотвращать тромбозы. В листовой зелени много витамина К, который, напротив, делает кровь гуще, передает Eatthis.com.

Это не значит, что от листовой зелени нужно отказаться полностью, но ограничить потребление шпината, укропа и петрушки до одной порции в день следует, считают зарубежные медики. В любом случае, стоит проконсультироваться по вопросам питания с лечащим врачом, назначившим вам антикоагулянты.

Также врачи предупреждают, что при приеме любых лекарств стоит отказаться даже от небольших доз спиртного. Дело в том, что алкоголь усиливает все побочные эффекты лекарств - от расстройства желудка до сонливости

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