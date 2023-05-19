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Назван самый популярный у россиян чай

Россияне пьют черный чай в 3,5 раза чаще, чем зеленый. При этом самым популярным черным чаем стал напиток с бергамотом. Об этом говорится в исследовании, поступившем в "Газету.Ru" от онлайн-сервиса доставки продуктов СберМаркет.

Назван самый популярный у россиян чай
© Газета.Ru

Согласно исследованию, черный чай оказывается в кружках и чайниках клиентов сервиса в 3,5 раза чаще, чем зеленый.

"При этом пользователи предпочитают пакетированный чай рассыпному - продажи пакетированного в 3,3 раза превышают заказы листового. Самые популярные вкусы черного чая - с бергамотом, с ягодами и со вкусом лимона", - говорится в исследовании.

Россияне также часто отдают предпочтение чаям из трав, в частности, напиткам с ромашкой и мятой.

"Популярны чаи с шиповником и чабрецом. На пятом месте - чай с каркаде", - уточняется в исследовании.

Аналитики сервиса отметили, что в 2023 году вырос спрос на фруктово-ягодные чаи - их стали покупать на 14% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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