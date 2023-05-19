$79.91-0.1386.28-0.22

Как сделать окрошку полезной

Окрошка – одно из самых популярных летних блюд. Она освежает, хорошо насыщает и даже при небольшом количестве докторской колбасы в составе остается низкокалорийным продуктом. Но если заменить пару основных ингредиентов на более сбалансированные по калориям, белкам, жирам и углеводам альтернативы, то холодный суп станет еще полезнее. Рецептом с «ФедералПресс» поделилась диетолог Марина Макиша.

Как сделать окрошку полезной
© РИА "ФедералПресс"

«Окрошка, если она сделана из хороших ингредиентов, относится к категории блюд для здорового питания. Вместо кваса ее можно заправить кефиром на воде – это полезнее за счет белков и кальция. Колбасу можно заменить куриной грудкой, а картофель – хорошо сваренной цветной капустой», – посоветовала врач.

Переживать о том, что в желудке блюдо может забродить, точно не нужно – это миф. Человеческий организм абсолютно спокойно принимает смешанную пищу, отметила Макиша.

Окрошка – это лучшее сочетание белков и овощей. Блюдо также можно заправить сметаной, но в меру – одна столовая ложка маложирного продукта, не больше, заключила диетолог.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий