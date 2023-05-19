Как сделать окрошку полезной

Окрошка – одно из самых популярных летних блюд. Она освежает, хорошо насыщает и даже при небольшом количестве докторской колбасы в составе остается низкокалорийным продуктом. Но если заменить пару основных ингредиентов на более сбалансированные по калориям, белкам, жирам и углеводам альтернативы, то холодный суп станет еще полезнее. Рецептом с «ФедералПресс» поделилась диетолог Марина Макиша.