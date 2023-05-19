Как сделать окрошку полезной
Окрошка – одно из самых популярных летних блюд. Она освежает, хорошо насыщает и даже при небольшом количестве докторской колбасы в составе остается низкокалорийным продуктом. Но если заменить пару основных ингредиентов на более сбалансированные по калориям, белкам, жирам и углеводам альтернативы, то холодный суп станет еще полезнее. Рецептом с «ФедералПресс» поделилась диетолог Марина Макиша.
«Окрошка, если она сделана из хороших ингредиентов, относится к категории блюд для здорового питания. Вместо кваса ее можно заправить кефиром на воде – это полезнее за счет белков и кальция. Колбасу можно заменить куриной грудкой, а картофель – хорошо сваренной цветной капустой», – посоветовала врач.
Переживать о том, что в желудке блюдо может забродить, точно не нужно – это миф. Человеческий организм абсолютно спокойно принимает смешанную пищу, отметила Макиша.
Окрошка – это лучшее сочетание белков и овощей. Блюдо также можно заправить сметаной, но в меру – одна столовая ложка маложирного продукта, не больше, заключила диетолог.