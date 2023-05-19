Диетолог развенчала главный миф о ранних ягодах и фруктах

Когда начинается сезон, на прилавках появляются ранние клубника, голубика, черешня, персики и абрикосы. Существует мнение, что эти ягоды и фрукты полны вредных веществ, поэтому многие остерегаются покупать их до середины лета. Однако плохой продукт, способный нанести вред организму потребителя, никогда не попадет в магазины. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказала диетолог Марина Макиша.

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«Те, кто говорит, что сезонные фрукты полны вредных веществ, пусть предоставят подтверждающие исследования. Я знакома с работой Роскачества и Росконтроля, участвую в программах, где регулярно проверяют продукты. Не надо пугать людей – ничего страшного с ягодами, фруктами и овощами, которые приходят на российский рынок в самом начале сезона, нет», – заверила врач.

Макиша отметила, что в России отлично работает система качества. Если человек приобретает ягоды и фрукты в магазинах, не стоит переживать – у каждого продукта есть сертификат. Покупая товар у частника, понятное дело, есть риск. Ведь никто не знает, где и как продавец хранил его.

Весна, по словам диетолога, – самое время, чтобы наполнить организм клетчаткой, витаминами и микроэлементами из сезонных фруктов. Главное – знать меру. 300–400 граммов за прием – этого достаточно, чтобы получить питательные вещества, не перебрать в калориях, не перегрузить кишечник.

Сезонные ягоды и фрукты также нужно давать и детям. Но введение новой продукции в рацион ребенка должно быть постепенным.