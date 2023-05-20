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12 минут назад

Стало известно, чем опасно чрезмерное употребление фруктового сока

Слово и Делоиещё 1

Фруктовые соки являются популярным напитком у многих россиян. Однако их чрезмерное употребление может негативно сказаться на состоянии здоровья.

Стало известно, чем опасен фруктовый сок
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Дело в том, что фруктовые соки содержат большое количества сахара. Из-за этого их употребление в больших количествах ухудшает состояние организма. В таких напитках есть и полезные вещества, однако получить их можно, употребляя фрукты.

Многие считают, что свежевыжатые соки полезней пакетированных. Однако это мнение является ошибочным, так оба напитка содержат практически равное количества сахара, передает Общественная Служба Новостей.

Более полезными считаются фруктовые пюре или смузи. Они содержат практически весь фрукт, поэтому богаты клетчаткой.

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