Роскачество: на прилавках появятся халяльные конфеты "Коровка"

Роскачество сертифицирует по стандартам "халяль" крупнейшие фабрики российских кондитеров. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе ведомства.

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"В предварительный перечень для сертификации на соответствие стандартам "халяль" войдут вафли, вафельные торты, конфеты "Коровка", "Рот Фронт" и "Наслаждение", а также темный и молочный шоколад "Бабаевский", - пояснили в ведомстве.

Так, ряд крупных российских кондитерских фабрик, входящие в холдинг "Объединенные кондитеры", планируют сертифицировать свою продукцию на соответствие стандартам "халяль" в подведомственном Роскачеству органе по сертификации.

С целью увеличения объемов производства и продаж халяльной продукции и роста доверия к ней потребителей холдинг "Объединенные кондитеры" планирует провести сертификацию Сормовской, Воронежской, Тамбовской кондитерских фабрик, предприятия "Рот-Фронт" и концерна "Бабаевский" в подведомственном Роскачеству органе по сертификации "Роскачество-Халяль", прошедшем аккредитацию в Росаккредитации.

"Для нас, как крупнейшего российского производителя кондитерских изделий, важно получение сертификата халяль на некоторые виды продукции, таким образом, мы увеличиваем число наших покупателей из разных конфессий и расширяем рынки сбыта, гарантируя высокое качество и соответствие популярных изделий требованиям халяль", - управляющий директор холдинга "Объединенные кондитеры" Алексей Орлов.