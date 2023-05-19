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Диетолог Соломатина объяснила, чем опасна шаурма в ларьках

Чем может быть опасна покупная шаурма, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".

Диетолог объяснила, чем опасна шаурма в ларьках
© РИА Новости

По мнению специалиста, главная опасность покупной шаурмы в том, что для ее приготовления могли использоваться немытые овощи и несвежее мясо. Еще одна опасность - большое количество майонеза, кетчупа и соли.

Елена Соломатина назвала инфекции, которые могут оказаться в шаурме.

"Это может быть сальмонеллез, листериоз, разные виды кишечной палочки и гельминты. Можно заразиться всевозможными опасными инфекциями", — предостерегла Елена Соломатина.

Взамен Елена Соломатина предложила готовить шаурму самостоятельно. В этом случае можно проконтролировать и качество ингредиентов, и количество соли и соусов.

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