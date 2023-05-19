Диетолог рассказала, почему стоит отказаться от сахара
Почему нужно исключить сладкое из рациона, рассказала "Царьграду" врач-диетолог Светлана Кашицкая.
По словам специалиста, те люди, которые перестали употреблять сахар, стали реже болеть. Объясняется это тем, что сахар в повышенных количествах может провоцировать развитие хронических воспалений, что негативно сказывается на организме.
А кроме этого, сладкое способствует разрушению зубной эмали, из-за чего чаще приходится лечить кариес.
Светлана Кашицкая отметила также, что в отсутствие сахара заметно улучшается пищеварение.