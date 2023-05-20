Энергия и хорошее настроение: 9 причин есть грибы чаще

Роспотребнадзор: употребление грибов повышает настроение и энергичность у человека. Вообще этот продукт никого не оставляет равнодушным: кто-то грибы терпеть не может, а другие, наоборот, обожают и готовы есть грибочки хоть каждый день. По итогу в выигрыше остаются последние, потому что в грибах полно полезных веществ, и они крайне благотворно влияют на состояние организма.

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По словам специалистов Роспотребнадзора, у всех съедобных грибов есть как минимум 9 полезных свойств, из-за которых людям стоит включить их в свой рацион.

Во-первых, грибы повышают настроение. И сразу же второе свойство — они способствуют укреплению костей. И всё это благодаря наличию в составе грибочков витамина D.

Кроме того, в грибах полно полезных веществ, из-за которых человек становится бодрым и энергичным. Среди них — витамины В2, В3 и, например, медь. Лучше всего для поддержания бодрости подойдут белые вешенки.

А, например, шиитаке будут полезны для мочевого пузыря из-за высокого в них содержания селена.

Укреплять иммунитет тоже можно с помощью грибов. Так, в белых грибах много пребиотиков, которые провоцируют размножение полезных бактерий в кишечнике, что благотворно влияет на иммунку.

Грибы также положительно влияют на сердце, сосуды и ЖКТ. Содержащаяся в них клетчатка снижает уровень холестерина, а калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.

Помимо прочего, та же клетчатка помогает поддерживать баланс сахара в крови и снижает риск заболеть диабетом II типа.

Грибы также отлично подходят худеющим людям. Насыщают они хорошо, а вот калорий в них почти нет.

Наконец, в грибочках много антиоксидантов, которые защищают от окисления клетки человеческого организма.