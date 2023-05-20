Как варить картошку: время и способы для разных блюд

Тот, кто ел по-настоящему вкусную картошку, готов за нее душу продать. Но таких везунчиков не так много, поскольку найти такую в продаже – задачка не из тривиальных. Но кроме того, нужно знать, как варить картофель правильно.

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«Рамблер» рассказывает о способах приготовления картофеля.

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Разбираемся в сортах

От сорта картофеля зависит не только его внешний вид, но и вкус. А кроме того, еще и скорость приготовления. Все сорта картофеля условно можно разделить на три вида:

С высоким содержанием крахмала,

Со средним содержанием крахмала,

С низким содержанием крахмала.

Если крахмала в картофеле много, он быстрее разваривается, а значит больше подойдет для приготовления пюре.

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Картофельное пюре

Если между пюрешкой и макарошками вы без колебаний выбираете первое, значит вам точно нужно знать, как приготовить идеальное пюре. А нюансы есть.

Для приготовления пюре лучше всего выбрать картофель с высоким содержанием крахмала, он быстрее разваривается.

Иногда для ускорения процесса картофель режут на части, но, если вы готовите пюре, лучше этого не делать, так вкус получится более насыщенным. Разрезать можно только в том случае, если картофелина очень большая, но максимум на две части. Еще один важный нюанс, картошку нужно заливать горячей водой. После закипания нужно обязательно снять пену. Это тоже влияет на вкус.

Ну а дальше действуем по стандартной схеме:

Доводим картофель до готовности,

Сливаем воду, но не полностью, оставляем немного внизу,

Разогреваем в ковшике молоко и сливочное масло,

Мнем картошку толкушкой, если вы фанат традиций, или берем блендер,

Добавляем молоко с растопленным сливочным маслом,

Наслаждаемся идеальным вкусом.

Картофель для салата

Когда мы варим картофель для салата, важно, чтобы его можно было нарезать красивым ровным кубиком. Если картофель будет слишком мягким и рассыпчатым, получить хороший крепкий кубик будет невозможно. Поэтому для этих целей картофель нужно варить следующим образом:

Тщательно моем, но не чистим

Заливаем холодной водой, немного подсаливаем, добавляем ложку столового уксуса

Доводим до кипения, убавляем огонь

Снимаем пену

Проверяем готовность, сливаем воду

Заливаем холодной водой на 5-10 минут, чтобы картофель быстро остыл

Картофель для супа

Чем мельче кусочки, тем быстрее они варятся. Как правило, достаточно 10-15 минут. Как правило, картофель в суп кладут в первую очередь, так как остальные ингредиенты варятся быстрее. Но вы готовите щи или борщ, сначала нужно положить капусту.

Что еще нужно знать о приготовлении картофеля

В конце варки можно добавить лавровый лист, не более чем на пять минут.

Половинка головки лука, зубчик чеснока или кусочек моркови усилит вкус.

Уксус или рассол можно добавить, если вы не хотите, чтобы картофель разварился.

Сливочное масло, добавленное прямо в воду, ускорит приготовление на пять минут.

Лимонный сок спасет, если картофель начнет темнеть.