Нежная и вкусная: готовим цельнозерновую галету с баклажанами
Теплое время года — настоящий рай для хозяек, ведь обилие ягод, овощей и фруктов облегчает им жизнь, упрощая готовку. Предлагаем оставить в закладках отличный рецепт галеты с баклажанами, ведь очень скоро их будет очень много.
Ингредиенты:
- мука ржаная — 140 г
- мука пшеничная — 180 г
- масло растительное — 60 мл
- вода — 160 мл
- щепотка соли
- разрыхлитель — 5 г
- помидоры среднего размера — 2 шт
- баклажан среднего размера — 1 шт
- сыр моцарелла — 120 г (можно заменить на фету или козий сыр)
- немного вяленых томатов
- соль/перец по вкусу
- желток для смазывания
Процесс приготовления:
Два вида муки соединить в глубокой миске, добавить соль, разрыхлитель и перемешать.
В горячую воду влить масло, перемешать и влить в сухую смесь.
Руками замесить тесто, завернуть его в пленку и положить в холодильник на 30 минут.
Тем временем баклажан порезать на кружочки толщиной 0,5 см, присыпать солью и оставить на 15 минут.
Затем слегка обжарить кружочки баклажана на небольшом количестве масла, можно запечь или приготовить на гриле.
Помидоры и сыр также порезать слайсами.
Охлажденное тесто раскатать в тонкий пласт, выложить по кругу поочередно баклажан, помидор, сыр, посолить, поперчить и сверху выложить кусочки вяленых томатов.
Завернуть края теста, сформировав галету, смазать желтком и выпекать при 180 градусах около 25 минут.