$79.91-0.1386.28-0.22

Нежная и вкусная: готовим цельнозерновую галету с баклажанами

Теплое время года — настоящий рай для хозяек, ведь обилие ягод, овощей и фруктов облегчает им жизнь, упрощая готовку. Предлагаем оставить в закладках отличный рецепт галеты с баклажанами, ведь очень скоро их будет очень много.

Нежная и вкусная: готовим цельнозерновую галету с баклажанами
© Eva.ru

Ингредиенты:

Для теста:
  • мука ржаная — 140 г
  • мука пшеничная — 180 г
  • масло растительное — 60 мл
  • вода — 160 мл
  • щепотка соли
  • разрыхлитель — 5 г
Для начинки:
  • помидоры среднего размера — 2 шт
  • баклажан среднего размера — 1 шт
  • сыр моцарелла — 120 г (можно заменить на фету или козий сыр)
  • немного вяленых томатов
  • соль/перец по вкусу
  • желток для смазывания

Процесс приготовления:

Два вида муки соединить в глубокой миске, добавить соль, разрыхлитель и перемешать.

В горячую воду влить масло, перемешать и влить в сухую смесь.

Руками замесить тесто, завернуть его в пленку и положить в холодильник на 30 минут.

Тем временем баклажан порезать на кружочки толщиной 0,5 см, присыпать солью и оставить на 15 минут.

Затем слегка обжарить кружочки баклажана на небольшом количестве масла, можно запечь или приготовить на гриле.

Помидоры и сыр также порезать слайсами.

Охлажденное тесто раскатать в тонкий пласт, выложить по кругу поочередно баклажан, помидор, сыр, посолить, поперчить и сверху выложить кусочки вяленых томатов.

Завернуть края теста, сформировав галету, смазать желтком и выпекать при 180 градусах около 25 минут.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий