Нежная и вкусная: готовим цельнозерновую галету с баклажанами

Теплое время года — настоящий рай для хозяек, ведь обилие ягод, овощей и фруктов облегчает им жизнь, упрощая готовку. Предлагаем оставить в закладках отличный рецепт галеты с баклажанами, ведь очень скоро их будет очень много.

© Eva.ru

Ингредиенты:

мука ржаная — 140 г

мука пшеничная — 180 г

масло растительное — 60 мл

вода — 160 мл

щепотка соли

разрыхлитель — 5 г Для теста:

помидоры среднего размера — 2 шт

баклажан среднего размера — 1 шт

сыр моцарелла — 120 г (можно заменить на фету или козий сыр)

немного вяленых томатов

соль/перец по вкусу

желток для смазывания Для начинки:

Процесс приготовления:

Два вида муки соединить в глубокой миске, добавить соль, разрыхлитель и перемешать.

В горячую воду влить масло, перемешать и влить в сухую смесь.

Руками замесить тесто, завернуть его в пленку и положить в холодильник на 30 минут.

Тем временем баклажан порезать на кружочки толщиной 0,5 см, присыпать солью и оставить на 15 минут.

Затем слегка обжарить кружочки баклажана на небольшом количестве масла, можно запечь или приготовить на гриле.

Помидоры и сыр также порезать слайсами.

Охлажденное тесто раскатать в тонкий пласт, выложить по кругу поочередно баклажан, помидор, сыр, посолить, поперчить и сверху выложить кусочки вяленых томатов.