Какой перекус не навредит вашему здоровью

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Светлана Исакова порекомендовала здоровые перекусы.

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По её словам, прежде всего это овощи. Врач посоветовала покупать овощные палочки из моркови и яблок либо заготавливать такую нарезку самостоятельно. В качестве перекуса хороши бананы и цитрусовые.

Можно съедать небольшие порции орехов и сухофруктов, но есть такие продукты нужно осторожно из-за высокого уровня калорий.

Важно обратить внимание на белковые продукты, так как часто в рационе не хватает именно белка. Поэтому можно для перекуса выбрать порционные сыры и кисломолочные продукты.