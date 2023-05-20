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4 рецепта для вкусного завтрака: готовим кашу

Каша — самое распространенное блюдо к завтраку. Предлагаем четыре отличных рецепта, которые помогут иначе ощутить этот вкус. Просто обратите внимание на другой вид крупы, добавьте фрукты или ягоды. Ну и не забудьте кусочек масла, им все же кашу не испортить.

4 рецепта для вкусного завтрака: готовим кашу
© Eva.ru

Манная каша с малиной

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Ингредиенты:
  • Кокосовое молоко — 400 мл
  • Малина — 2 стакана
  • Манная крупа — 6 ст. л.
  • Сахар — по вкусу
  • Соль — щепотка

Процесс приготовления:

Поместите все ингредиенты в кастрюлю. Тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков из крупы.

Доведите до кипения на среднем огне. Убавьте его и, помешивая, варите манную кашу несколько минут до загустения.

Овсяная каша с грушей

Ингредиенты:
  • Овсяные хлопья — 200 г
  • Молоко — 1,2 л.
  • Груша — 2 шт.
  • Сливочное масло — 20 г
  • Сахар — 30 г
  • Мед — для подачи
  • Натуральный йогурт — для подачи
  • Соль — щепотка

Процесс приготовления:

Хлопья положите в кастрюлю. Добавьте молоко, посолите. Доведите до кипения и кипятите на слабом огне, помешивая, 5-7 минут.

Груши очистите, разрежьте на 4 части. Удалите сердцевину и нарежьте небольшими кубиками. Обжарьте на сильном огне со сливочным маслом, 2 минуты. Уменьшите огонь, добавьте сахар и готовьте еще 1-2 минуты.

Кашу разложите по тарелкам. Разложите груши. Добавьте натуральный йогурт и сбрызните медом. Сразу подавайте.

Рисовая каша с сухофруктами и яблоком

Ингредиенты:
  • Круглозерный рис — 200 г
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Соль — щепотка
  • Изюм — 15 г
  • Курага — 15 г
  • Яблоко — 1 шт
  • Вода — 1,5 стакана
  • Молоко — 250 мл
  • Сливочное масло — 10 г

Процесс приготовления:

Рис промыть, переложить в кастрюлю и залить 1,5 стаканами воды. Довести до кипения, снизить огонь и варить помешивая 7 минут.

Добавить молоко, сахар, соль, изюм и курагу, яблоко, нарезанные на кусочки. Варить на медленном огне 7-10 минут, помешивая.

В готовую кашу положить сливочное масло, накрыть крышкой и дать настояться 5 минут.

Кашу подавать, украсив орешками и свежим яблоком.

Льняная каша с бананом и изюмом

Ингредиенты:
  • Семена льна 6 ст. л.
  • Вода 12 ст. л.
  • Банан 2 шт
  • Изюм 30 г
  • Мед, фрукты, ягоды по желанию

Процесс приготовления:

Семена льна замочить в воде на ночь. Утром пересыпать в чашу блендера и взбить.

Очистить банан, порезать на кусочки и взбить вместе с кашей.

Выложить кашу в тарелки и посыпать сверху изюмом, заранее на несколько минут замоченном в теплой воде. По желанию можно добавить фрукты и ягоды.

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