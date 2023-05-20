4 рецепта для вкусного завтрака: готовим кашу
Каша — самое распространенное блюдо к завтраку. Предлагаем четыре отличных рецепта, которые помогут иначе ощутить этот вкус. Просто обратите внимание на другой вид крупы, добавьте фрукты или ягоды. Ну и не забудьте кусочек масла, им все же кашу не испортить.
Манная каша с малиной
- Кокосовое молоко — 400 мл
- Малина — 2 стакана
- Манная крупа — 6 ст. л.
- Сахар — по вкусу
- Соль — щепотка
Процесс приготовления:
Поместите все ингредиенты в кастрюлю. Тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков из крупы.
Доведите до кипения на среднем огне. Убавьте его и, помешивая, варите манную кашу несколько минут до загустения.
Овсяная каша с грушей
- Овсяные хлопья — 200 г
- Молоко — 1,2 л.
- Груша — 2 шт.
- Сливочное масло — 20 г
- Сахар — 30 г
- Мед — для подачи
- Натуральный йогурт — для подачи
- Соль — щепотка
Процесс приготовления:
Хлопья положите в кастрюлю. Добавьте молоко, посолите. Доведите до кипения и кипятите на слабом огне, помешивая, 5-7 минут.
Груши очистите, разрежьте на 4 части. Удалите сердцевину и нарежьте небольшими кубиками. Обжарьте на сильном огне со сливочным маслом, 2 минуты. Уменьшите огонь, добавьте сахар и готовьте еще 1-2 минуты.
Кашу разложите по тарелкам. Разложите груши. Добавьте натуральный йогурт и сбрызните медом. Сразу подавайте.
Рисовая каша с сухофруктами и яблоком
- Круглозерный рис — 200 г
- Сахар — 3 ст. л.
- Соль — щепотка
- Изюм — 15 г
- Курага — 15 г
- Яблоко — 1 шт
- Вода — 1,5 стакана
- Молоко — 250 мл
- Сливочное масло — 10 г
Процесс приготовления:
Рис промыть, переложить в кастрюлю и залить 1,5 стаканами воды. Довести до кипения, снизить огонь и варить помешивая 7 минут.
Добавить молоко, сахар, соль, изюм и курагу, яблоко, нарезанные на кусочки. Варить на медленном огне 7-10 минут, помешивая.
В готовую кашу положить сливочное масло, накрыть крышкой и дать настояться 5 минут.
Кашу подавать, украсив орешками и свежим яблоком.
Льняная каша с бананом и изюмом
- Семена льна 6 ст. л.
- Вода 12 ст. л.
- Банан 2 шт
- Изюм 30 г
- Мед, фрукты, ягоды по желанию
Процесс приготовления:
Семена льна замочить в воде на ночь. Утром пересыпать в чашу блендера и взбить.
Очистить банан, порезать на кусочки и взбить вместе с кашей.
Выложить кашу в тарелки и посыпать сверху изюмом, заранее на несколько минут замоченном в теплой воде. По желанию можно добавить фрукты и ягоды.