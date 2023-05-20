4 рецепта для вкусного завтрака: готовим кашу

Каша — самое распространенное блюдо к завтраку. Предлагаем четыре отличных рецепта, которые помогут иначе ощутить этот вкус. Просто обратите внимание на другой вид крупы, добавьте фрукты или ягоды. Ну и не забудьте кусочек масла, им все же кашу не испортить.

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Манная каша с малиной

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Кокосовое молоко — 400 мл

Малина — 2 стакана

Манная крупа — 6 ст. л.

Сахар — по вкусу

Соль — щепотка Ингредиенты:

Процесс приготовления:

Поместите все ингредиенты в кастрюлю. Тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков из крупы.

Доведите до кипения на среднем огне. Убавьте его и, помешивая, варите манную кашу несколько минут до загустения.

Овсяная каша с грушей

Овсяные хлопья — 200 г

Молоко — 1,2 л.

Груша — 2 шт.

Сливочное масло — 20 г

Сахар — 30 г

Мед — для подачи

Натуральный йогурт — для подачи

Соль — щепотка Ингредиенты:

Процесс приготовления:

Хлопья положите в кастрюлю. Добавьте молоко, посолите. Доведите до кипения и кипятите на слабом огне, помешивая, 5-7 минут.

Груши очистите, разрежьте на 4 части. Удалите сердцевину и нарежьте небольшими кубиками. Обжарьте на сильном огне со сливочным маслом, 2 минуты. Уменьшите огонь, добавьте сахар и готовьте еще 1-2 минуты.

Кашу разложите по тарелкам. Разложите груши. Добавьте натуральный йогурт и сбрызните медом. Сразу подавайте.

Рисовая каша с сухофруктами и яблоком

Круглозерный рис — 200 г

Сахар — 3 ст. л.

Соль — щепотка

Изюм — 15 г

Курага — 15 г

Яблоко — 1 шт

Вода — 1,5 стакана

Молоко — 250 мл

Сливочное масло — 10 г Ингредиенты:

Процесс приготовления:

Рис промыть, переложить в кастрюлю и залить 1,5 стаканами воды. Довести до кипения, снизить огонь и варить помешивая 7 минут.

Добавить молоко, сахар, соль, изюм и курагу, яблоко, нарезанные на кусочки. Варить на медленном огне 7-10 минут, помешивая.

В готовую кашу положить сливочное масло, накрыть крышкой и дать настояться 5 минут.

Кашу подавать, украсив орешками и свежим яблоком.

Льняная каша с бананом и изюмом

Семена льна 6 ст. л.

Вода 12 ст. л.

Банан 2 шт

Изюм 30 г

Мед, фрукты, ягоды по желанию Ингредиенты:

Процесс приготовления:

Семена льна замочить в воде на ночь. Утром пересыпать в чашу блендера и взбить.

Очистить банан, порезать на кусочки и взбить вместе с кашей.