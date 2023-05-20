Диетологи перечислили полезные свойства клубники
Содержащиеся в клубнике полифенолы способны защищать от рака.
Клубника является одной из полезных ягод, которая способна защитить организм от целого ряда заболеваний. Об этом пишет портал Eat This, Not That!
Как отметили врачи-диетологи, в клубнике содержится много витамина C, антиоксидантов и полифенолов, что помогает организму вырабатывать лейкоциты и защищать от воспалительных процессов.
Антиоксидантное свойство клубники при регулярном употреблении этой ягоды снижает боль при артрите. Кроме этого, по мнению ученых, содержащиеся в клубнике полифенолы способны защищать от рака.
Также клубника может помочь при высоком холестерине, кровяном давлении, сахаре в крови, служит профилактикой болезни Альцгеймера и улучшает состояние кожи.