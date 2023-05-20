Диетологи перечислили полезные свойства клубники

Содержащиеся в клубнике полифенолы способны защищать от рака.

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Клубника является одной из полезных ягод, которая способна защитить организм от целого ряда заболеваний. Об этом пишет портал Eat This, Not That!

Как отметили врачи-диетологи, в клубнике содержится много витамина C, антиоксидантов и полифенолов, что помогает организму вырабатывать лейкоциты и защищать от воспалительных процессов.

Антиоксидантное свойство клубники при регулярном употреблении этой ягоды снижает боль при артрите. Кроме этого, по мнению ученых, содержащиеся в клубнике полифенолы способны защищать от рака.