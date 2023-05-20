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Врачи назвали негативно влияющие на печень продукты из холодильника

Эти продукты негативно влияют на печень при злоупотреблении ими.

Врачи назвали негативно влияющие на печень продукты из холодильника
© runews24.ru

Негативно влияет на печень не только алкоголь, как принято считать. Некоторые продукты из холодильника тоже могут наносить вред печени.

К таким продуктам можно отнести фрукты. Содержащаяся в них фруктоза может стать причиной ожирения печени и развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Также могут оказывать негативное влияние на печень хлеб, злоупотребление соли, жирная пища, сладости.

При этом уточняется, что эти продукты негативно влияют на печень при злоупотреблении ими.

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