Врачи назвали негативно влияющие на печень продукты из холодильника
Эти продукты негативно влияют на печень при злоупотреблении ими.
Негативно влияет на печень не только алкоголь, как принято считать. Некоторые продукты из холодильника тоже могут наносить вред печени.
К таким продуктам можно отнести фрукты. Содержащаяся в них фруктоза может стать причиной ожирения печени и развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Также могут оказывать негативное влияние на печень хлеб, злоупотребление соли, жирная пища, сладости.
При этом уточняется, что эти продукты негативно влияют на печень при злоупотреблении ими.