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Диетолог Макиша назвала продукты для укрепления костей

Кости можно сделать крепче с помощью продуктов, благодаря которым в организме откладывается кальций. Это, в частности, творог, морская рыба и петрушка, рассказала "Москве 24" диетолог Марина Макиша.

По словам эксперта, лучший источник кальция — молочные продукты. Больше всего этого элемента в твороге, причем это менее жирный продукт, чем сыр, и есть его можно каждый день.

Кроме того, чтобы кальций хорошо усваивался, организму необходим витамин D. Чтобы кожа получала его в достаточном количестве, стоит каждый день проводить на солнце не меньше 15 минут. В противном случае — включать в рацион продукты, в которых много витамина D, например печень трески.

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Не стоит забывать об омега-3. Этого элемента много в морской рыбе: сельди, скумбрии. Всего 30 граммов продукта смогут восполнить суточную норму этих кислот.

Марина Макиша отмечает, что для плотной костной ткани важны и продукты с витамином С. Стоит выбирать те, в которых элемента больше всего, в частности болгарский перец. В 100 граммах овоща около 200% нормы витамина.

Чтобы кальций попадал именно в костную ткань, а не в сосуды, стоит употреблять витамин K, которого много, например, в петрушке. В сутки достаточно съесть всего веточку этой зелени.

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