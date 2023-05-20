Эндокринолог назвала любимые россиянами опасные продукты
Соусы и маргарин могут спровоцировать онкологию, потому этих продуктов не должно быть на столе. Их следует не просто сократить в рационе, а исключить полностью, заявила врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале.
«Всевозможные соусы и маргарин являются крайне опасными для здоровья человека продуктами», – отметила Павлова.
Особенно вредны эти продукты при жарке и запекании блюд. Зухра Павлова не смогла найти ни одного аргумента в пользу их употребления.
Врач советует относиться к соусам и заправкам как к алкоголю – учитывая все последствия для организма.