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Эндокринолог назвала любимые россиянами опасные продукты

Соусы и маргарин могут спровоцировать онкологию, потому этих продуктов не должно быть на столе. Их следует не просто сократить в рационе, а исключить полностью, заявила врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале.

Эндокринолог назвала любимые россиянами опасные продукты
© РИА "ФедералПресс"

«Всевозможные соусы и маргарин являются крайне опасными для здоровья человека продуктами», – отметила Павлова.

Особенно вредны эти продукты при жарке и запекании блюд. Зухра Павлова не смогла найти ни одного аргумента в пользу их употребления.

Врач советует относиться к соусам и заправкам как к алкоголю – учитывая все последствия для организма.

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