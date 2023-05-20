7 продуктов, которые делают вас более голодными и мешают похудеть

Журналисты британского издания The Mirror задались интересным вопросом: может ли еда делать нас более голодными? Ответ, как оказалось, утвердительный. Чтобы разобраться в этом парадоксе, они поговорили с ведущим диетологом и попросили его назвать 7 продуктов, которые не только не помогают насытиться, но и заставляют быстрее потянуться к еде.

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Круассаны

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«Один круассан на завтрак — и потом до ужина не захочу есть», — логика распространенная, но, увы, неправильная. А все дело в том, что повышенная жирность продукта еще не гарантирует качественное насыщение. Так, в индексе сытости, составленном австралийским исследователем Сюзанной Холт, истекающие маслом круассаны занимают почетное последнее место: по данным диетолога, они утоляют голод в два раза хуже стандартного белого хлеба. «Есть еще и психологический момент: как и все очень жирные и калорийные продукты, круассаны хочется съесть побыстрее. А в этом случае они могут просто не спровоцировать выброс гормонов, которые вызывают чувство насыщения», — добавляет доктор Дуэйн Меллор. И советует всем любителям французского завтрака выбрать что-то более полезное. Например, яйцо пашот на цельнозерновом тосте.

Обезжиренный йогурт

Полезная, казалось бы, альтернатива кисломолочной классике зачастую содержит другие, намного более вредные ингредиенты. А если точнее — подсластители. Они резко повышают уровень сахара в крови, при этом жиров, которые подарили бы вам долговременное чувство сытости, в них нет. Лучшая альтернатива — жирный йогурт со свежими фруктами, ягодами и орехами.

Пончики

Не сюрприз, что пончики содержат большое количество калорий, а вот пользы в них примерно ноль. «Они одновременно богаты сахаром и жирами, а, как показали исследования, именно эта комбинация мешает нам верно определить момент насыщения. В результате мы часто переедаем», — объясняет доктор Меллор.

Яичный белок

Неожиданный гость в нашем списке — один самых питательных продуктов. Всего два яйца в день являются источником почти всех необходимых витаминов и минералов, кроме витамина С и В3. Но если убрать желток, картина уже не такая радужная: в одном белке очень мало калорий, поэтому наесться им крайне сложно. «Конечно, это зависит от того, как вы готовите яйца, но, например, безе вас точно не насытит, там в основном один воздух», — считает доктор Меллор.

Хлопья с искусственными подсластителями

Пожалуй, один из худших вариантов завтрака — «быстрые» хлопья, переполненные искусственными подсластителями. Они негативно влияют на уровень сахара в крови: вы получаете сладкий вкус без калорий, но организм все равно продолжает искать недополученную энергию. Итог простой — вам снова хочется есть. Если несмотря ни на что вы все же предпочитаете сладкие завтраки, обратите внимание на обычные хлопья со свежими фруктами: в них есть клетчатка и калории, которые помогут вам дольше чувствовать себя сытыми.

Фруктовый сок

По сравнению с приторными газировками сок всегда кажется полезной альтернативой. Но на самом деле он так же сильно повышает уровень сахара в крови. Из-за небольшого количества клетчатки он очень легко усваивается, что приводит к резкому падению энергии, а затем и вызывает тягу к еде. Лучшая замена, конечно же, фрукты: они полны необходимой для насыщения клетчаткой.

Белый рис