Эксперт рассказала, сколько можно есть черешни в день
Эксперт назвала безопасное количество черешни, которое можно употреблять ежедневно. Об этом сообщает Life.
По словам нутрициолога, в ягоде содержится много витаминов и фруктозы, но важно не переедать. Большое количество черешни опасно вздутием и диареей, а в период обострения гастрита от нее стоит вовсе отказаться.
Россиянам порекомендовали в день есть не более 150-200 граммов черешни, предпочтительнее употреблять ее в первой половине дня. Перед этим ее стоит замочить на 20 минут в воде с содой.
Также стоит выбирать органическую черешню, так как промышленную выращивают с использованием пестицидов. Однако если черешню доставляют из других стран, это единственный выход сохранить ее свежей.
Ранее сообщалось, что ученые нашли 10 пестицидов, вызывающих болезнь Паркинсона.