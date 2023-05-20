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Эксперт рассказала, сколько можно есть черешни в день

Эксперт назвала безопасное количество черешни, которое можно употреблять ежедневно. Об этом сообщает Life.

Эксперт рассказала, сколько можно есть черешни в день
© Unsplash

По словам нутрициолога, в ягоде содержится много витаминов и фруктозы, но важно не переедать. Большое количество черешни опасно вздутием и диареей, а в период обострения гастрита от нее стоит вовсе отказаться.

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Россиянам порекомендовали в день есть не более 150-200 граммов черешни, предпочтительнее употреблять ее в первой половине дня. Перед этим ее стоит замочить на 20 минут в воде с содой.

Также стоит выбирать органическую черешню, так как промышленную выращивают с использованием пестицидов. Однако если черешню доставляют из других стран, это единственный выход сохранить ее свежей.

Ранее сообщалось, что ученые нашли 10 пестицидов, вызывающих болезнь Паркинсона.

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