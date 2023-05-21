Творожный пирог с вишней и шоколадом: рецепт для идеального выходного

Хороший десерт станет прекрасным дополнением выходного дня, а также поможет собрать всю семью для совместного чаепития. Приготовьте творожный десерт с вяленой вишней и шоколадом, это очень вкусно.
Для основы:
Мука — 330 г
Какао — 20 г
Сметана — 150 г
Сливочное масло — 150 г
Соль — 2 г
Сахар — 80 г
Сода — 1/2 ч.л.
Измельченный шоколад — 50 г
Для начинки:
Творог 5-9% — 500 г
Сахар — 80-100 г
Ванильный сахар — 10 г
Яйцо С1 — 3 шт
Крахмал кукурузный — 20 г
Вяленая вишня — 70 г
Сок лимона — 1 ст. л
Растереть холодное масло с мукой в крошку. Добавить сметану перемешанную с содой, соль и сахар и какао. Замесить гладкое тесто. Разделить тесто на 2 равные части, завернуть в пакет и убрать в морозильник на час.
Перемешать все для начинки кроме вишни и пробить блендером. В конце добавить вишню.
Форму 15х20 выстелить пергаментом.
Хорошо охлажденное тесто натереть на крупной терке и выложить ровным слоем в форму. Выложить начинку и натереть второй кусок теста. Посыпать шоколадом.
Выпекать в заранее разогретой до 180С духовке 35-40 минут. Полностью отсудить и достать из формы.