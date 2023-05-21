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17 часов назад

Творожный пирог с вишней и шоколадом: рецепт для идеального выходного

Eva.ru

Хороший десерт станет прекрасным дополнением выходного дня, а также поможет собрать всю семью для совместного чаепития. Приготовьте творожный десерт с вяленой вишней и шоколадом, это очень вкусно.

Творожный пирог с вишней и шоколадом: рецепт для идеального выходного
Фото: Eva.ruEva.ru

Ингредиенты:

Для основы:

Мука — 330 г

Какао — 20 г

Сметана — 150 г

Сливочное масло — 150 г

Соль — 2 г

Сахар — 80 г

Сода — 1/2 ч.л.

Измельченный шоколад — 50 г

Для начинки:

Творог 5-9% — 500 г

Сахар — 80-100 г

Ванильный сахар — 10 г

Яйцо С1 — 3 шт

Крахмал кукурузный — 20 г

Вяленая вишня — 70 г

Сок лимона — 1 ст. л

Процесс приготовления:

Растереть холодное масло с мукой в крошку. Добавить сметану перемешанную с содой, соль и сахар и какао. Замесить гладкое тесто. Разделить тесто на 2 равные части, завернуть в пакет и убрать в морозильник на час.

Перемешать все для начинки кроме вишни и пробить блендером. В конце добавить вишню.

Форму 15х20 выстелить пергаментом.

Хорошо охлажденное тесто натереть на крупной терке и выложить ровным слоем в форму. Выложить начинку и натереть второй кусок теста. Посыпать шоколадом.

Выпекать в заранее разогретой до 180С духовке 35-40 минут. Полностью отсудить и достать из формы.

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