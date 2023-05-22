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Онколог Назлиев: созревшие раньше срока фрукты и ягоды могут вызвать рак

Специалист считает, что ягоды из супермаркета — это подделка, которую выращивают в теплицах и модифицируют, чтобы россияне могли ими полакомиться, когда душе будет угодно — зимой или летом. Но часто в такие ягоды добавляют пестициды, гербициды и другие химические вещества, которые могут быть токсичными для организма, рассказал эксперт.

Онколог Назлиев: созревшие раньше срока фрукты и ягоды могут вызвать рак
© Секрет Фирмы

«Исследования показали, что эти химикаты могут повысить риск развития некоторых видов рака , а также других проблем со здоровьем. Они также могут ослабить вашу иммунную систему, делая вас более восприимчивыми к болезням», — рассказал Данаил Назлиев в своём телеграм-канале.

Врач призвал покупать органические ягоды в сезон. Специалист объяснил, что в них не добавляют химикатов, поэтому они более полезны и безопасны для здоровья. По его словам, у местного фермера или в продуктовом магазине всегда можно уточнить, настоящие ли у них ягоды или поддельные. Ранее «Секрет» писал о самых опасных овощах. Чаще всего от них нужно отказаться при определённых заболеваниях.

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