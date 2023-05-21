Врач рассказал, сколько чая можно пить в день

Чай будет полезен для организма, если в день выпивать не больше четырех чашек. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

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По словам эксперта, чай полезен в умеренных дозах, поскольку в нем содержатся антиоксиданты — танины. Тем не менее, если злоупотреблять чаем, танин начнет негативно влиять на усвоение железа.

Не стоит полностью заменять чаем воду, это может привести к бессоннице, обезвоживанию, повышенной возбудимости. Важно помнить и то, что чай сам по себе не помогает предотвращать заболевания: его необходимо правильно заваривать.

В частности, черный чай стоит заваривать водой, температура которой близка к 100 градусам, а зеленому достаточно 60-80 градусов. При этом пить чай следует, как только он заварился.