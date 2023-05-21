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1 час назад

Доктор Мясников рассказал, для кого опасно употребление редиса

Мира Маркина

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире своей программы на ТВ рассказал, что редис может нанести вред здоровью некоторых людей.

Мясников рассказал, для кого опасно употребление редиса
Фото: UnsplashUnsplash

По словам доктора, от употребления этого овоща стоит отказаться тем, у кого наблюдаются проблемы с желудком и двенадцатиперстной кишкой.

«Не стоит употреблять редис при обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при панкреатите, желчнокаменной болезни и изжоге», — объяснил Мясников.

При этом он отметил, что это не умаляет пользы данного овоща – редис содержит ликопин и другие крайне полезные биологически активные вещества, в числе которых также находятся и антиоксиданты. Некоторые из них – антоцианы – снижают скорость развития раковых клеток в организме. Это заключение сделали ученые после проведения ряда экспериментов.

Мясников назвал продукты для очистки сосудов

Также редис благотворно влияет на печень, сердечно-сосудистую систему и уровень сахара в крови.

Ранее "Рамблер" рассказывал, сколько чашек чая можно выпивать за день.

Еда,Александр Мясников,
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