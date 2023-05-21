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Диетолог рассказала о побочных эффектах сахарозаменителей

Искусственные подсластители не помогают сбросить лишний вес в долгосрочной перспективе. Об этом в беседе с телеканалом «360» заявила врач диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Диетолог рассказала о побочных эффектах сахарозаменителей
© Unsplash

По ее словам, на искусственные сахарозаменители возлагаются большие надежды, но, как показали исследования, они имеют свою побочные эффекты.

Дело в том, что рецепторы передают в мозг ощущение сладости, мозг ждет поступления энергии, но этого не происходит. В результате в качестве компенсации выделяются вещества, которые провоцируют человека съесть как можно больше пищи. То есть употребление сахарозаменителей приводит к перееданию.

Кроме того, как отметила диетолог, некоторые сахарозаменители меняют состав кишечного микробиома. Зачастую сахара требуют определенные бактерии, которые лучше размножаются в сладкой среде.

Соломатина также сообщила, что, по данным современных исследований, фруктоза может провоцировать развитие болезни Альцгеймера или других когнитивных нарушений.

«Наш организм — это система, и всегда это закон перехода — если где-то что-то „недодали“, значит обязательно будет за это компенсация. Или наоборот, что-то в этой системе „передали“ — будет компенсация. Закон общающихся сосудов» Елена Соломатина Диетолог

Она резюмировала, что в случае любого искажения потребления и поступления каких-либо веществ, в результате человек получает «откат». При этом в небольшом количестве положительный результат все же возможен.

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